Дорожники відновлюють покриття на ключових трасах Хмельниччини: які роботи ведуться

У Хмельницькій області дорожники ліквідовують деформації покриття на стратегічних автошляхах Н-03 Житомир–Чернівці та Н-25 Городище–Рівне–Старокостянтинів.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Ремонт доріг у Хмельницькій області

Автодороги Н-03 Житомир–Чернівці та Н-25 Городище–Рівне–Старокостянтинів мають важливе значення для регіону та країни, забезпечуючи сполучення між центральними й західними областями та слугуючи ключовими маршрутами для пасажирських і вантажних перевезень.

Щоб дороги залишалися безпечними та придатними для руху, на цих трасах ліквідовують деформації покриття. На Н-03 ремонтують ділянки із суцільними пошкодженнями локальними картами, а на Н-25 усувають аварійну ямковість, просадки та колійність за допомогою гарячого асфальтобетону та струменевого методу.

Регулярне утримання автошляхів є запорукою не лише комфортного руху, а й безпеки водіїв та стабільної логістики для регіону.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту.