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Доступ США до українських рідкісноземельних копалин: міністр фінансів США відвідає Україну

Доступ США до українських рідкісноземельних копалин: міністр фінансів США відвідає Україну
Візит є частиною зусиль США щодо врегулювання війни.

Цього тижня міністр фінансів США, Скотт Бессент, планує поїздку до України, де він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Візит є частиною зусиль США щодо врегулювання війни та забезпечення доступу до ключових корисних копалин.

Про це повідомляє Bloomberg.

Про візит 

Бессент, який стане першим членом кабінету Дональда Трампа, що відвідає Україну, приїжджає до Києва через кілька днів після заяви президента.

Він оголосив, що адміністрація планує укласти угоду з Україною, яка надасть доступ до її ресурсів в обмін на допомогу у захисті від російського вторгнення.

"Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським", — написав Трамп . "Ця війна повинна і скоро закінчитися — забагато смертей і руйнувань".

Що відомо про пропозицію Трампа

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із напрямків "Плану перемоги" є інвестиції в корисні копалини, та підкреслив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами в цій сфері.

 Крім того, Україна погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон вже надав Києву.

Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько