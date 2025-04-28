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"Програма 5-7-9%": підприємці отримали кредитів на 27,8 млрд грн з початку року

кредити, доступні кредити, бізнес.
Підприємці взяли 8581 кредит.

З початку 2025 року український бізнес отримав 8581 пільговий кредит за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 27,8 млрд гривень. 

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Основні цифри

Від початку програми у лютому 2020 року підприємці залучили понад 113 тисяч кредитів на суму 393,8 млрд гривень. Тільки минулого тижня було видано 713 пільгових кредитів на суму більше ніж 2 млрд гривень.

"Пріоритет Уряду — підтримка розвитку підприємств, які працюють  в реальному секторі економіки... Окрему увагу ми приділяємо виробництву в регіонах із високим воєнним ризиком. Для таких підприємців програма передбачає знижену ставку за інвестиційними кредитами — 1% річних протягом перших 24 місяців та 5% надалі", — зазначив  заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Від початку року в межах програми бізнес отримав:

  • 6,8 млрд грн — інвестиційні кредити;
  • 6,4 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;
  • 5,0 млрд грн — на переробку;
  • 4,5 млрд грн — на підтримку посівної;
  • 4,1 млрд грн —  на поповнення обігових коштів.

Найбільше кредитів отримують підприємства, що працюють у переробній промисловості, сільському господарстві, а також у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів, де укладено найбільше кредитних договорів, лідирують Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та місто Київ.

Наразі в програмі беруть участь 46 банків. Найбільше кредитів видали Приватбанк (52,2 тис.), Ощадбанк (17,4 тис.) та Укргазбанк (6,2 тис.).

Нагадаємо, з початку 2025 року в зонах воєнного ризику бізнес отримав кредитів на понад 5 млрд грн. Українські підприємці демонструють високу мотивацію: вони не чекають "кращих часів", а вже зараз інвестують у бізнес, навіть у найжорсткіших умовах.

Автор:
Ольга Опенько