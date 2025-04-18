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Доступні ліки, цифровізація, нове обладнання: бюджет на медицину зріс на 13,5 млрд грн

ліки, медична реформа
Як змінюється українська медицина

У 2025 році фінансування медичної сфери суттєво зросло — бюджет на охорону здоров’я збільшено на понад 13,5 млрд грн, а “Програма медичних гарантій” отримала на 10% більше коштів. 

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Що змінюється у сфері охорони здоров’я

В Україні активно розширюється доступ до медичної допомоги та вдосконалюється система охорони здоров’я.

Суттєво знижено ціни на найбільш затребувані ліки — у переліку ТОП-100 середня роздрібна вартість зменшилась на 27%.

Програма "Доступні ліки" охоплює вже 600 препаратів та медичних виробів, які можна отримати безоплатно або з мінімальною доплатою, а до кінця року до неї приєднаються всі аптеки країни.

У 15 регіонах працюють мобільні аптеки, що забезпечують ліками жителів віддалених та прифронтових територій.

Водночас триває реформа МСЕК, яка замінює стару бюрократичну модель прозорими цифровими рішеннями — уже понад 1400 експертних команд проводять оцінювання в майже 300 медичних закладах, наголосив Шмигаль.

Також триває технічне оновлення лікарень: за минулий рік вони отримали понад 100 тисяч одиниць сучасного обладнання.

Нагадаємо, Рада скасувала продовження терміну дії патентів на лікарські засоби під час війни. Цей закон є одним із заходів для зниження цін на ліки.

Автор:
Ольга Опенько