Державний оператор тилу впроваджує нові вимоги до постачальників речового майна

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ), з метою оцінки нових вимог до пакування та маркування речового майна, розпочала перевірки об’єднаних центрів забезпечення (ОЦЗ).

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Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Завдяки цифровізації логістичних процесів ОЦЗ тепер можуть приймати більше майна. Крім того, оптимізація процесів пришвидшила розвантаження. Тепер до центрів забезпечення майно надходить посортоване, його легше обліковувати та швидше розподіляти.

До кінця березня триватиме перехідний етап для постачальників, аби вони почали правильно формувати QR-коди. Також під час перевірок відповідальні особи звернули увагу на нерівномірний розподіл постачань.

"В 2025 році закупівельною агенцією Міноборони ДОТ укладено контрактів на постачання в поточному році значний обсяг обмундирування та екіпірування, наприклад, бронежилетів на майже 2.9 млрд грн, шоломів – приблизно 700 млн грн. Це величезні обсяги речового майна", — зазначив директор департаменту політики закупівель оборонного відомства Гліб Канєвський.

Було помічено, що у певні дні ОЦЗ приймають надто багато вантажів, що збільшує навантаження на персонал і може створювати ризики для безпеки.

"Натомість в інші дні майна надходить значно менше. ДОТ взяв до уваги цю проблему та розгляне можливість її вирішення", – наголосила директорка програми речового майна ДОТ Вікторія Виноградова.

Для вдосконалення логістичних процесів ДОТ планує впровадити щоквартальні онлайн-зустрічі з представниками ОЦЗ, де збиратиме зауваження та пропозиції.

Нагадаємо, ДОТ завершила закупівлі дизельного пального на квітень 2025 року. Економія коштів склала понад 242 млн грн.