- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Державний оператор тилу розраховує вигідно закупити бензин на тлі здешевлення нафти
Державний оператор тилу (ДОТ) планує закупити бензин за вигідними цінами, розраховуючи на пік зниження нафтових котирувань після введення мит президентом Трампом.
Про це повідомила начальниця відділу управління проєктами закупівель ДОТ Марина Єремєєва, пише Інтерфакс-Україна.
"Ми намагаємося робити безперервність постачання, планувати наші закупівлі завчасно і глибоко виходити на розуміння ринку… От ви знаєте про тарифи, які ввів Трамп. Станом на вчора, було падіння вартості нафти. І, відповідно, ми плануємо наші закупівлі дизеля і бензинів саме на його падіння для того, щоб максимально ефективно використовувати бюджетні кошти", - заявила вона.
Єремєєва зазначила, що фінансування на придбання пального передбачено на піврічний період, і хоча ДОТ очікує на перегляд бюджету, завдяки вже досягнутій економії є можливість забезпечити потреби й у липні.
"Ми чекаємо перегляду бюджету. У нас виділено на півроку. У нас виділено по червень включно. Ще на один місяць, липень, ми за рахунок економії маємо також закупити", - зазначила вона.
Як повідомлялося, ціни на нафту продовжують знижуватися в п'ятницю після максимального з 2022 року падіння за підсумками попередньої сесії на тлі рішень президента США Дональда Трампа щодо митних тарифів і заяв ОПЕК+.
Нагадаємо, ДОТ продовжує удосконалювати механізми закупівель пального, розширюючи можливості для участі бізнесу та підвищуючи конкурентність на торгах, та збільшує кількість лотів. Рішення спрямоване на залучення більшої кількості учасників та підвищення ефективності закупівлі пального для військових.