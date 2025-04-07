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Фінляндія допоможе українській податковій підвищити довіру: на чотирирічний проєкт дадуть €1,6 млн

Маркку Хейкура, Руслан Кравченко
Руслан Кравченко та Маркку Хейкура підписали меморандум про співпрацю. Фото: facebook/RuslanKravchenko.

Державної податкової служби України (ДПС) співпрацюватиме з податковою адміністраціє Фінляндії (VERO). 7 квітня голови відомств двох країн — Руслан Кравченко та Маркку Хейкура — підписали Меморандум щодо технічної допомоги для підвищення довіри до податкової служби нашої держави.

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Про це повідомив голова ДПСУ Руслан Кравченко.

За його словами, фінська податкова адміністрація має високий рівень довіри серед громадян своєї країни. За результатами останнього опитування 93% фінів вважають сплату податків важливим цивільним обов'язком. Це результат прозорості, орієнтації на клієнта та активного застосування інформаційних технологій у роботі із платниками податків. Україні прагне досягти такого ж результату.

ДПСУ співпрацюватиме з VERO в рамках проєкту за трьома ключовими напрямами:

  • підвищення доброчесності. Цей етап передбачатиме проведення тренінгів з протидії корупції, розробку й впровадження сучасної методології навчання; 
  • управління реформами та ризиками. Заплановано впровадження моделі управління проєктами, посилення управління інвестиційними ризиками, інформаційну безпеку
  • підвищення довіри до ДПС. Цей напрям передбачає опитування громадськості щодо рівня довіри, регулярний перегляд стратегічних цілей, постійну відкриту комунікацію з платниками податків.

Проєкт розрахований на 2025-2028 роки і фінансуватиметься урядом Фінляндії. Його вартість 1,6 млн. євро.

"Окрему увагу зосередимо на фінському досвіді взаємодії з усіма урядовими організаціями і міністерствами задля боротьби з відмиванням коштів та економічними злочинами", — наголосив Кравченко і додав, що торік підприємства з істотною фінською часткою капіталу сплатили до зведеного бюджету України на 29% більше, ніж у 2023 році. При цьому, 100% сплати до бюджету здійснили 50 із 54 найбільших платників.

Нагадаємо, податкова служба розширила свої інструменти контролю за онлайн-продажами. Тепер вона  систематично відстежує громадян та платників податків, які продають товари через інтернет і отримують за них грошові перекази.

Автор:
Тетяна Ковальчук