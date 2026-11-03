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Дрони атакували один із найбільших НПЗ Росії: на місці удару спалахнула пожежа

пожежа
Пожежа на Ярославському НПЗ 3 листопада. Фото: Exile

3 листопада дрони атакували нафтопереробний завод "Славнєфть-ЯНОС" у Ярославський області, один з п'яти найбільших у Росії. На підприємстві, яке постачає пальне зокрема для військової авіації та техніки, спалахнула пожежа.

Як пише Dilo, про це повідомляє Astra.

Перед вибухами в Ярославській області оголосили безпілотну небезпеку. Згодом місцеві мешканці почали писати про гучні вибухи і пожежу на НПЗ.

Аналітики ASTRA вивчили фото та відео від очевидців і встановили, що горить саме "Славнєфть-ЯНОС" на Московському проспекті. Місцеві розповідають щонайменше про три осередки пожежі на території заводу.

Про Ярославський НПЗ

Ярославський НПЗ працює з 1961 року і переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік, тобто приблизно 300 тисяч барелів на добу. Він належить компанії "Славнєфть", яку спільно контролюють "Роснєфть" і "Газпром нєфть".

Ярославський НПЗ входить до п’ятірки найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, авіаційний гас, мастила, парафіни та інші нафтопродукти. Пальне з Ярославля йде в Центральний і Північно-Західний регіони Росії, а також у Московську область. 

До цього українські військові атакували три нафтопереробні заводи в Росії. Разом ці підприємства забезпечують близько 10% нафтопереробних потужностей РФ.

Автор:
Світлана Манько

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