25 листопада дрони атакували Самарську область Росії, яка є одним із важливих центрів російської нафтопереробки. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в районах нафтопереробних заводів у Самарі, Новокуйбишевську та Сизрані.

Як пише Dilo, про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, посилаючись на повідомлення місцевих жителів.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку на регіон і заявив про "пошкодження".

За попередніми повідомленнями, безпілотники атакували об'єкти нафтової інфраструктури Самарської області. Зокрема, під ударом опинився Сизранський нафтопереробний завод. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки атаки наразі уточнюється.

Також повідомляють про вибухи в районах Самари та Новокуйбишевська, де розташовані нафтопереробні підприємства.Попередньо атаковано і ЛВДС «Самара».

Офіційного підтвердження ураження заводів на момент публікації немає.

Про Сизранський НПЗ

Сизранський НПЗ з 2007 року входить до Самарської групи нафтопереробних заводів ПАТ НК «Роснефть». Відіграє важливу роль у російській нафтопереробній мережі.

Проектна потужність — близько 8,5–8,9 млн. тонн нафти на рік (приблизно 65 млн. барелів). Переробляє західносибірську нафту, нафту з Оренбурзьких родовищ і видобувається в Самарській області.

Про Куйбишевський НПЗ

Куйбишевський НПЗ — один із найбільших нафтопереробних заводів Самарської області та один із ключових НПЗ Поволжя.

Підприємство знаходиться в Самарі, входить до самарської групи заводів «Роснефти» і має потужність близько 7 млн. тонн нафти на рік.

Завод працює з 1945 року та випускає бензин, літнє та зимове дизельне паливо стандарту Євро-5, компоненти високооктанових бензинів, сірку та інші нафтопродукти.

Про ЛВДС «Самара»

ЛВДС «Самара» - великий вузол прийому, зберігання та змішування нафти.

На станцію нафта надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

На об'єкті здійснюється змішування високо-і низькосірчистої нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals, частку якого припадає до 50% від загального обсягу нафтового експорту Росії.

Про удари по НПЗ

Збройні сили України (ЗСУ) відновили удари по російських НПЗ наприкінці жовтня і за останні тижні атакували близько 14 із 35 заводів. Зокрема, під удари потрапили Новокуйбишевський, Рязанський, Афіпський, Саратовський, Ярославський, Омський, Нижегородський, Уфимський та Кірішський НПЗ.

При цьому українські атаки з кінця жовтня вивели з ладу потужності російських НПЗ, які забезпечували близько 30% переробки нафти.

Листопадова кампанія українських ударів по російських нафтопереробних заводах призвела до фактичної зупинки роботи трьох великих підприємств, які забезпечують пальним Москву та область. Наразі єдиним діючим заводом у регіоні залишається Московський НПЗ "Газпромнєфті", але і він після липневої атаки працює лише на 70% потужності — переробляє близько 168 тисяч барелів на добу із 240 тисяч.

18 листопада безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинились одразу два нафтопереробні заводи — Ільський та Афіпський.

Нова криза нафтопереробки вже вилилася у дефіцит палива на АЗС у регіонах, де з'явилися обмеження на продаж бензину.

Наразі ліміти на відпуск пального діють у Москві та Московській області, Ленінградській, Карелії, Архангельській, Тамбовській і Нижегородській областях, Бурятії, Забайкальському та Красноярському краях, Томській і Новосибірській, Пензенській областях.