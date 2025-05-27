Другий транш за програмою "єВідновлення": як отримати фінансування на будівництво

Державна програма “єВідновлення” продовжує підтримку українців у будівництві власного житла. Другий транш фінансування вже доступний для тих, хто виконав умови отримання першого і розпочав будівельні роботи.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

Як отримати другий транш у "єВідновленні"

Програма "єВідновлення" передбачає виплату другого траншу на будівництво будинку на власній ділянці.

Для отримання наступного етапу фінансування потрібно використати не менше 90% першого траншу, зібрати підтверджуючі документи: фото, чеки, акти, банківські виписки.

Важливо розпочати безпосередні будівельні роботи, а не лише придбати матеріали.

Необхідно підготувати проєктну документацію та завантажити її до системи ЄДЕССБ, а також подати зміни до повідомлення про початок будівельних робіт через ЦНАП або додаток "Дія".

Після цього слід повідомити про готовність до перевірки.Комісія перевірить виконані роботи, і за умови позитивного результату буде нараховано другий транш.

Програма "єВідновлення" сприяє поетапному зведенню житла з підтримкою держави у цифровому форматі, наголошують в "Дії".

Про програму "єВідновлення"

Програма "єВідновлення" стартувала у 2023 році для компенсації витрат на ремонт і відбудову пошкодженого або зруйнованого житла. Вона надає фінансову підтримку для поточних і капітальних ремонтів, а також пропонує житлові сертифікати, які можна використати для придбання нового житла замість повністю зруйнованого. Крім того, програма дозволяє подавати заявки на компенсацію для будівництва житла на власній земельній ділянці.

Станом на початок 2025 року в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна зареєстровано 247 819 об’єктів, з них 222 424 — житлові будівлі.

В рамках програми "єВідновлення" можна отримати компенсації для проведення ремонтів:

категорії А – до 200 тисяч гривень;

категорії Б – від 200 до 350 тисяч гривень для квартир або від 200 до 500 тисяч гривень – для будинків.

Загалом, для реалізації єВідновлення в держбюджеті на 2025 рік закладено 1 мільярд гривень. З них на ремонти категорії А – 400 мільйонів, категорії Б – 600 мільйонів.

За два роки програмою "єВідновлення" скористалися понад 100 тисяч українських сімей. Загальна сума наданої допомоги перевищила 24,8 мільярда гривень, а середній розмір компенсації за зруйноване житло становить майже 1,5 млн грн.