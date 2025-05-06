DSV завершила угоду з придбання Schenker

Після виконання всіх умов та вимог щодо придбання Schenker у Deutsche Bahn за 106,7 млрд датських крон (близько 14,3 млрд євро), DSV - Global Transport and Logistics офіційно завершила угоду з придбання Schenker, утворивши провідного світового лідера транспортно-логістичної галузі.

DSV A/S рада повідомити про успішне завершення угоди з придбання компанії Schenker у Deutsche Bahn 30 квітня 2025 року. Ця трансформаційна подія стала найбільшою угодою в історії DSV, яка значно посилила її глобальну мережу, експертизу та конкурентну перевагу в усіх трьох підрозділах: морських та авіаційних, автодорожніх перевезеннях, контрактній логістиці.

Єнс Х. Лунд, генеральний директор DSV:

"Із завершенням придбання Schenker ми досягли важливої сторінки в історії DSV. Ми з нетерпінням чекали на завершення угоди, і я радий вітати наших нових колег в DSV в усьому світі. З цим придбанням ми стаємо провідним світовим гравцем у сфері глобальних перевезень та логістики в той час, коли глобальні ланцюги постачань перебувають у центрі уваги як ніколи раніше, а наші клієнти потребують надійної та гнучкої глобальної мережі послуг та продуктів.

Об'єднавши дві компанії, ми створимо унікальну сучасну платформу для довгострокового фінансового зростання на користь наших клієнтів, співробітників, акціонерів та інших зацікавлених сторін".

Йохен Тевес, генеральний директор Schenker:

"Ми раді завершити цей важливий етап і з нетерпінням чекаємо на об'єднання зусиль з DSV. Діалог протягом останніх місяців був дуже позитивним, і ми дуже раді перспективам об'єднаного бізнесу. DSV та Schenker - це сильна команда, яка має багато спільного в бізнес-моделях та послугах, спільні цінності та високі стандарти роботи, і ми з нетерпінням чекаємо на початок роботи".

Оцінюється, що об'єднана компанія матиме дохід близько 310 мільярдів датських крон (близько 41,6 мільярда євро) і налічуватиме близько 160 000 працівників у більш ніж 90 країнах світу.

Це об'єднання посилить глобальну мережу та конкурентоспроможність DSV, а також забезпечить доступ до нових ринків і поповнить штат новими талантами у вирішальний час для глобальної торгівлі та ланцюгів постачання.

Окрім більшого охоплення та кращих можливостей для створення дійсно комплексних рішень для наших клієнтів, придбання зміцнить платформу DSV для майбутнього зростання та розвитку більш стійкої, гнучкої та діджиталізованої транспортно-логістичної галузі.

Об'єднана компанія має на меті використати посилену ринкову позицію для подальшого зростання завдяки розширенню спектру послуг та економії на масштабах, досягаючи найкращих у галузі показників рентабельності.

Ми всі – DSV

Відтепер ми всі – одна компанія, здатна на досягнення високих результатів, рушійною силою якої є культура продуктивності, відповідальності, інновацій та прагнень. Разом ми сильніші, більш обізнані, ще краще підготовлені для підтримки безперебійної роботи ланцюгів постачання.

Тепер, маючи значно збільшені потужності в авіаційній та морській, контрактній логістиці та покращену мережу автоперевезень, а також понад 150 років логістичного досвіду Schenker, ми заклали фундамент, щоб стати справді неперевершеними.

Інтеграція Schenker та DSV проходитиме належним чином: з надзвичайною повагою та увагою до клієнтів, співробітників та зацікавлених сторін. Нам дуже важливо продовжувати надавати пріоритет нашим клієнтам, підтримувати відносини з ними та надавати послуги за високими стандартами, якими відомі DSV та Schenker.

Робота тільки починається, але сьогодні ми можемо офіційно відсвяткувати перші кроки DSV та Schenker на шляху до «Перемагай, як один».