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D.Trading придбала 18 тисяч МВт/год гарантій походження електроенергії

сонячні батареї, вітряк
У рамках контракту D.Trading отримає у 2025 році сертифікати на 18 тис. МВт/год "зеленої" електроенергії. / Freepik

Група компаній D.Trading, яка належить DTEK, підписала угоду з найбільшим іноземним інвестором у сектор відновлюваної енергії в Україні Elementum Energy на придбання 18 тисяч МВт/год гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу D.Trading.

Це ще одна угода постачальника електроенергії у рамках нового механізму гарантій походження, який стартував наприкінці 2024 року.

"У рамках контракту D.Trading отримає у 2025 році сертифікати на 18 тис. МВт/год "зеленої" електроенергії — це приблизно стільки, скільки споживає велике промислове підприємство за 5–7 місяців", — зазначили у пресслужбі постачальника енергоресурсів.

Така угода стане реальним внеском D.Trading у підтримку кліматичних проєктів у сфері ВДЕ, сприятиме трансформації енергетичного сектору і досягненням кліматичних цілей України та Європи.

Що таке гарантії походження?

Це сертифікати, які підтверджують, що певний обсяг електроенергії дійсно вироблено з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) — сонця, вітру чи біомаси. Вони дозволяють бізнесу прозоро звітувати про використання "зеленої" енергії, навіть якщо споживання відбувається через загальну мережу. А ще — це важлива частина ESG-стратегій та відповідності міжнародним стандартам сталого розвитку.

Що відомо про D.Trading?

D.Trading – група компаній, що входить до складу енергохолдингу DTEK та здійснює торгівлю енергетичними продуктами, а саме електроенергією, газом, твердим та рідким паливом та продуктами "зеленої" енергетики на ринках 23 країни та 15 європейських біржах. З грудня 2023 року компанія також спеціалізується на експорті агропродукції.

Нагадаємо, у березні в Україні відбувся перший корпоративний продаж гарантій походження електроенергії на ринку відновлюваної енергії. Покупцем стала Knauf Gips Kyiv, яка є частиною німецької Knauf Group, а продавцем виступив D.Trading

Автор:
Тетяна Ковальчук