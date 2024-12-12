Два феросплавні заводи ухилилися від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту

Бюро економічної безпеки викрило 2 феросплавних заводи, афілійованих до відомих українських олігархів, в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту продукції.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Хід розслідування

Встановлено, що підприємства протягом тривалого часу здійснювали експорт феросплавної продукції до Австрії, Кіпру та інших європейських країн. Під час продажу сировини іноземним покупцям працівники заводів навмисно занижували її вартість, що дозволяло уникати сплати податків у великих розмірах. Збитки, завдані державі, підтверджуються аналітиками Бюро.

В рамках розслідування було встановлено, що заводи експортували близько 90% виробленої сировини. Водночас валютна виручка від її продажу до України не поверталась.

Сума заборгованості за реалізовану нерезидентам феросплавну продукцію в одному з підприємств складає 1,1 млрд грн.

Загалом лише впродовж 2022-2023 років заводи експортували сировину орієнтовною вартістю 853 млн доларів.

Наразі, на основі ухвал слідчого судді, детективи БЕБ проводять обшуки на підприємствах з метою виявлення та вилучення залишків феросплавної продукції, первинної фінансової документації, а також інших предметів, які можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження як докази незаконної діяльності.

Триває досудове розслідування.

Delo.ua писало, що АМКУ наклав штраф на ТОВ "Електросервіс-Південь" та ТОВ "Електроперспектива" у розмірі 12 мільйонів гривень за змову на торгах із закупівлі електромонтажних робіт.