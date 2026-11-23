Українські оборонні компанії DOD Solution і TAF Industries оголосили про співпрацю з канадським виробником безпілотних систем Draganfly. Перша планує інтегрувати власні технології автономності в канадські дрони, а друга — налагодити виробництво безпілотників у Канаді, передусім для потреб Збройних Сил України.

Про це інформує Dilo з посиланням на видання Тhe Defender media.

Канадська Draganfly понад 27 років займається розробкою безпілотних систем, програмного забезпечення та спеціалізованих технологій для оборонних і цивільних потреб.

Українські технології інтегрують у канадські безпілотники

Компанія DOD Solution планує спільно з Draganfly інтегрувати українську платформу автономності Aura AI в низку канадських безпілотників.

Технологія поєднує бортовий комп'ютер Aura SBC і програмне забезпечення Aura OS.

Партнери мають оцінити, як ця платформа може підвищити автономність безпілотників під час роботи у складних умовах та які можливості її застосування існують для потреб країн-союзників.

Канадська компанія також розвиватиме компетенції, необхідні для інтеграції українських технологій та подальшої технічної підтримки таких рішень.

TAF Industries планує виробляти дрони в Канаді

Окремо українська TAF Industries та Draganfly підписали меморандум про стратегічне партнерство, який передбачає вивчення можливостей спільного виробництва безпілотних систем на території Канади.

Насамперед продукція майбутнього виробництва призначатиметься для забезпечення потреб ЗСУ.

Компанії планують оцінити перспективи створення виробничих потужностей, проведення спільних досліджень і розроблення технологічних рішень для оборонних потреб України та Канади.

Для TAF Industries це перше оборонне партнерство за межами Європи.

У компанії зазначають, що співпраця дозволить поєднати український досвід розроблення та використання безпілотників у бойових умовах із технологічними й виробничими можливостями канадського партнера.

Меморандум підписано в межах розвитку оборонного співробітництва між Україною та Канадою, зокрема домовленостей про довгострокове партнерство, досягнутих у вересні 2026 року.

Водночас компанії поки не оголосили термінів початку виробництва, його обсягів та запланованих інвестицій.

Нагадаємо, раніше українська TAF Industries та данська Upteko домовилися про спільне виробництво FPV-дронів. Партнери планують із початку 2027 року виготовляти тисячі безпілотників щомісяця, а також створити виробничий майданчик і офіс розробки за межами України.