Дві несамохідні вантажні баржі виставили на аукціон

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на аукціон дві несамохідні вантажні баржі у системі Prozorro.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що баржі належать до категорії технічного флоту і можуть використовуватись для транспортування сипучих матеріалів та інших вантажів внутрішніми водними шляхами.

Характеристики барж включають вантажопідйомність близько 1000 тонн кожна, що робить їх привабливими для потенційних управителів, зокрема, які працюють у сфері річкових перевезень.

Раніше АРМА вже оголошувала про пошук управителів для іншої партії барж. Управителі, в разі успішного проходження конкурсу, будуть відповідальні за утримання та ефективне використання цих активів до остаточного судового рішення щодо їхньої долі.

Нагадаємо, 21 квітня на аукціоні за 6,4 млн грн продали російський нафтовий танкер Nika Spirit, що був переданий до АРМА.

Також АРМА оголосило відбір управителя для арештованого російського судна Volgoneft-268 ("Волгонефть"). У 2025 році актив було оцінено у майже 26,5 млн грн.