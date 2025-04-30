ЕКО Маркет оновлює управлінську модель: склад дирекції

Компанія ЕКО Маркет анонсувала зміни в управлінській структурі, які мають на меті підвищення ефективності операцій та забезпечення стабільного довгострокового розвитку мережі.

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що Інна Мірошниченко, яка обіймала посаду президента компанії, завершила співпрацю з ЕКО Маркет.

Для забезпечення сталого управління та стратегічної наступності, компанія переходить до моделі колегіального керівництва у форматі дирекції.

Склад дирекції

До складу дирекції увійшли керівники основних напрямків з досвідом та розумінням бізнесу компанії.

Тетяна Козодерова, фінансовий директор (CFO) — забезпечує фінансову стабільність, управління бюджетом, звітністю та підтримку відносин з інвесторами.

Віталій Старомінський, директор з маркетингу (CMO) — відповідає за стратегічний розвиток компанії, управління брендом, клієнтським досвідом і зовнішніми комунікаціями.

Денис Погорєлов, операційний директор (COO) — забезпечує операційну ефективність компанії, стандартизацію процесів, оптимізацію роботи торгових точок та підтримку якості обслуговування в мережі.

Людмила Чорноморець-Лісовська, директор з персоналу (HRD) — відповідає за розвиток людського капіталу, формування сильної корпоративної культури та впровадження HR-стратегій.

Наталія Краснікова, директор з логістики (CLO) — відповідає за формування асортименту, принципи мерчандайзингу та стратегічне управління логістичними процесами, а також забезпечує управління товарними потоками.

Данило Майстренко, комерційний директор (CCO) — відповідає за комерційну стратегію, яка забезпечує ріст валового прибутку та ефективність асортименту.

В ЕКО Маркет підкреслюють, що нова управлінська модель забезпечує стратегічну послідовність, координацію та стабільність усіх процесів компанії.

Компанія продовжує дотримуватися затвердженої стратегії розвитку. ЕКО Маркет продовжує працювати в стабільному режимі. Усі зобов'язання перед постачальниками, партнерами та споживачами залишаються без змін.

Нагадаємо, уже третій рік поспіль конкуренція не входить до переліку головних перешкод для розвитку бізнесу в Україні. Основними викликами, як і раніше, залишаються війна та загрози безпеці.