ЕКО МАРКЕТ та FILM.UA святкують разом: новорічні розіграші та прем’єра фільму "Потяг у 31 грудня"

Кожен з нас має свою історію, а "Потяг у 31 грудня" – це фільм, що дарує атмосферу новорічного дива. 1 січня 2025 року у широкий прокат виходить український новорічний фільм виробництва FILM.UA та Prototype Production за участю таких відомих акторів, як Станіслав Боклан, Андрій Ісаєнко, Катерина Кузнєцова, Артемій Єгоров, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик та ін.

"Потяг у 31 грудня" переносить нас у світ, де кожна мить має своє значення, а важливі події трапляються в найнеочікуваніші моменти. Відчуття свята, теплі стосунки та, звісно, вагомі рішення на порозі Нового року – все це чекає на глядачів. І саме для того, щоб створити магію свята не тільки на екрані, а й в житті, FILM.UA об’єднався з мережею супермаркетів ЕКО МАРКЕТ аби подарувати українцям справжнє новорічне диво!

На час новорічних свят ЕКО МАРКЕТ дарує круті знижки та подарунки під ялинку! Щоб взяти участь достатньо просто зробити будь-яку покупку з 11 грудня 2024 року до 21 січня 2025 року в мережі супермаркетів та відсканувати на касі картку з мобільного додатку ЕКО МАРКЕТ.

"Ми хочемо, щоб кожен гість відчув на собі магію свята, саме тому слоган нашої новорічної акції “Новорічні знижки. Бажання збуваються!”.Віримо, що ця акція буде не лише приємною для наших гостей, а й допоможе їм відчути новорічну атмосферу у кожному передноворічному кроці, навіть під час повсякденних покупок", – коментує Віталій Старомінський, заступник Генерального директора ЕКО МАРКЕТ з маркетингу.

Розіграші подарунків від ЕКО МАРКЕТ та FILM.UA будуть відбуватися 19 грудня, 26 грудня, 9 січня та 16 січня 2025 року. Кожен гість ЕКО МАРКЕТ може виграти безліч призів, серед яких мільйони бонусів на продукти, настільні ігри "потяг", сертифікати на продуктові кошики для святкового столу, а також унікальний мерч й квитки в кіно від фільму "Потяг у 31 грудня".

"Це кіно про нас, про тих людей, які живуть в Україні. І ми — як діти, так і дорослі — всі віримо в те, що на Новий рік відбувається магія. Даруємо надію та впевненість у тому, що в кожного має статися диво. Завдяки цьому кіно ми будемо добрішими, світлішими, трішки дітьми й водночас трішки дорослими. Тому що такі фільми, не побоюся цих слів, зцілюють наші душі…", — ділиться продюсер стрічки Юрій Горбунов.

"Цей фільм про щасливі моменти та моменти, коли ми відчуваємо зневіру. Наша історія — про шлях. І буквально і фігурально. Про те, як дорога додому об’єднує людей. Про те, якими різними можуть бути пасажири одного купе і якими схожими вони можуть бути у своїх мріях та цінностях. Нам не вистачає світла в темряві, і хочеться, щоб цієї новорічної ночі ми повірили у дива", — розповіла продюсерка стрічки та співавторка ідеї Зоя Сошенко.

Деталі про умови акції в ЕКО МАРКЕТ за посиланням