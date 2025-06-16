Економічна співпраця: понад 3 тис. польських компаній уже долучились до відновлення України

Понад 3000 польських компаній вже долучилися до відновлення України, а кожен десятий новий бізнес у Польщі у 2024 році створений українцями — економічна співпраця між країнами посилюється.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Як відбудова об'єднує підприємців

У Києві відбулася робоча зустріч першої віце-прем’єрки – міністерки економіки України Юлії Свириденко з польською делегацією на чолі з міністром розвитку та технологій Польщі Кшиштофом Пашиком. Сторони обговорили перспективи поглиблення економічного співробітництва, можливості для інвесторів та шляхи залучення польського бізнесу до відбудови України.

До обговорення долучилися також заступники міністра економіки України Андрій Телюпа, Тетяна Бережна, Олександр Циборт і заступник Міністра енергетики Микола Колісник.

Основна увага була зосереджена на конкретних інвестиційних можливостях, які наразі відкриті в Україні, зокрема у сфері післявоєнного відновлення.

"Сьогодні вже понад 3000 польських компаній беруть участь у проєктах відбудови України, а кожен десятий новий бізнес, зареєстрований у Польщі у 2024 році, був створений громадянами України. Це свідчить про тісні економічні взаємовідносини", – підкреслила Юлія Свириденко.

Під час зустрічі обговорили практичні механізми залучення інвестицій у межах ініціативи Ukraine Investment Framework — основного інструменту ЄС для підтримки проєктів відновлення в Україні. Українська сторона наголосила на ефективності UIF як зрозумілого та доступного механізму, який дозволяє швидко запускати конкретні проєкти на місцях, залучаючи міжнародне фінансування для розвитку підприємництва.

Польську делегацію поінформували про актуальний стан та потенціал співпраці в ключових галузях, на яких нині зосереджені державні зусилля. Серед пріоритетів — енергетика та промисловість, де є значні можливості для спільної роботи.

Враховуючи вже наявну активну підтримку польським Банком Господарства Крайового (BGK) українських малих та середніх підприємств, Україна запросила Польщу приєднатися до Альянсу МСП.

За підсумками зустрічі сторони домовилися організувати низку окремих зустрічей, під час яких польському бізнесу, презентують інвестиційні можливості у пріоритетних секторах, а також держпрограми сприяння та підтримки інвестицій, які наразі діють в Україні.

Додамо, за оновленими оцінками загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів. Лише на 2025 рік необхідно 17,3 мільярда доларів. Серед головних пріоритетів – житло, критична інфраструктура, енергетика та соціальні послуги.