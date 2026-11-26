Повномасштабна війна продовжує стримувати економічну активність в Україні. Російські атаки на промисловість, енергетику та логістичну інфраструктуру, а також ускладнення експорту негативно впливають на бізнес. На цьому тлі Національний банк погіршив прогноз і очікує скорочення ВВП на 0,4% за підсумками 2026 року.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Як війна впливає на економіку

Не досягаючи суттєвих успіхів на фронті, Росія посилює економічний тиск на Україну. Цього року географія російських атак розширилася: під ударами опиняються не лише енергетичні об'єкти та логістичні вузли, зокрема залізниця й порти, а й безпосередньо виробничі майданчики та складські приміщення підприємств.

Наслідки атак уже відчутні в окремих секторах економіки. Зокрема, протягом останніх місяців через обстріли металургійна галузь фактично опинилася на межі зупинки.

Додатковим фактором тиску на бізнес залишається блокада Чорного моря, яка суттєво ускладнює аграріям вивезення зібраного врожаю та обмежує експортні можливості.

Погіршення безпекової ситуації позначається і на ділових настроях. Підприємства змушені переглядати виробничі плани, враховувати додаткові ризики та обережніше підходити до інвестиційних рішень.

З огляду на ці фактори НБУ переглянув прогноз економічної динаміки. За оцінкою регулятора, у 2026 році реальний ВВП України скоротиться на 0,4%.

Яким буде економічне зростання?

Швидкого відновлення української економіки наступного року Національний банк також не очікує. Високі безпекові ризики залишатимуться одним із ключових обмежень для ділової активності та інвестицій.

Згідно з жовтневим прогнозом НБУ, у 2027 році реальний ВВП України зросте лише на 0,4%. Таким чином, економічна динаміка залишатиметься слабкою навіть за умови збереження зовнішньої фінансової підтримки.

Основними драйверами економічної активності мають стати інвестиції в оборонно-промисловий комплекс та відновлення зруйнованої інфраструктури. Ці напрями підтримуватимуть виробництво, створюватимуть попит на продукцію українських підприємств і сприятимуть збереженню робочих місць.

Важливим чинником залишатиметься й міжнародна фінансова допомога. За очікуваннями НБУ, у 2027 році Україна може отримати від міжнародних партнерів близько $90 млрд. Частину цих коштів спрямують на фінансування оборонних потреб, що матиме значення для підтримання макрофінансової стабільності країни.

Коли економіка України почне відновлюватися

Більш відчутне прискорення економічного зростання НБУ прогнозує у 2028 році. Водночас реалізація цього сценарію залежатиме від поступового зниження безпекових ризиків.

Поки триває війна, можливості для повноцінного відновлення залишатимуться обмеженими. Промисловість, аграрний сектор і логістика й надалі залежатимуть від ситуації з безпекою, доступності експортних маршрутів та стабільності енергопостачання.

Отже, найближчі роки для української економіки будуть періодом адаптації до воєнних умов. Основними джерелами підтримки зростання залишатимуться оборонні інвестиції, відбудова інфраструктури та міжнародне фінансування.

Раніше повідомлялось, що російські удари по енергетиці, промисловості, залізниці та портовій інфраструктурі поглиблюють проблеми української економіки, яка перейшла від слабкого зростання до скорочення. За дев’ять місяців 2026 року майже кожна п’ята велика компанія, що подала фінансову звітність, була збитковою. Найбільших втрат зазнали підприємства металургії, енергетики та транспорту.