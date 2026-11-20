У жовтні падіння реального ВВП України сповільнилося до 1,7% у річному вимірі проти 2% у вересні. Водночас економіка скорочується вже третій місяць поспіль. Найбільше зниження зафіксували у транспорті, енергетиці, добувній та переробній промисловості.

Як пише Dilo, про це повідомляє Інститут економічних досліджень (ІЕД) за результатами місячного моніторингу.

Серед основних причин аналітики називають російські атаки на підприємства й енергетичну інфраструктуру та проблеми з експортною логістикою.

Які галузі втратили найбільше

За оцінкою ІЕД, у жовтні виробництво в переробній промисловості скоротилося на 8,5% у річному вимірі, а в добувній — на 11%. У металургії підприємства переважно не працювали через російські удари. Також на виробництво вплинули обмеження експорту до ЄС та проблеми з перевезеннями.

В енергетиці скорочення виробництва та розподілу електроенергії й газу становило близько 16%. Через пошкодження електромереж на початку листопада українські атомні електростанції були змушені зменшувати генерацію.

На відміну від промисловості та транспорту, сільське господарство у жовтні показало зростання. За оцінкою ІЕД, реальна валова додана вартість у галузі збільшилася на 11% порівняно з жовтнем минулого року. Це пояснюють більшим загальним урожаєм, а також нижчою базою порівняння торік.

Торгівля також показала невелике зростання — на 0,2%.

Експорт падає, імпорт зростає

У жовтні експорт українських товарів скоротився на 22% порівняно з минулим роком — до $2,9 млрд. Найбільше знизилися поставки металургійної продукції — на 61%, а також аграрної продукції — на 21%.

Натомість імпорт зріс на 18% і досяг $9 млрд. Зокрема, імпорт продукції машинобудування перевищив $4,5 млрд. На це вплинув попит оборонного сектору та потреба в обладнанні для енергетичної незалежності.

Інфляція та фінансування бюджету

Річна інфляція у жовтні прискорилася до 11% проти 10% у вересні. За місяць ціни зросли на 1,8%. Серед причин — подорожчання пального, продуктів і транспортних послуг, а також додаткові витрати підприємств через російські атаки.

За оцінкою аналітиків інституту, потребу у фінансуванні цивільних видатків на 2026 рік фактично закрито. Однак на 2027 рік залишається дефіцит у 30 млрд євро на цивільні потреби та 40 млрд євро на оборону й безпеку.

Нагадаємо, у вересні 2026 року реальний ВВП України скоротився на 2,4% порівняно з вереснем минулого року. Найбільше падіння зафіксували у транспорті, добувній і переробній промисловості, а також енергетиці.