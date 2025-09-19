Запланована подія 2

Новини
Економити кожну копійку: Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру всіх видатків бюджету

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев. Фото: t.me/getmantsevdanil

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у бюджеті на 2026 рік відмовитися від фінансування неефективних державних програм за запровадити військову цензуру всіх видатків.

Як пише Delo.ua, про це Гетманцев написав у Телеграм.

Він переконаний, що не можна при бюджетному плануванні вдавати, що в країні мир.

"В нашій країні, на жаль, досі війна.Тому ми маємо в бюджеті передбачити те, що зробить нашу країну сильнішою, підтримає економіку та допоможе людям", - підкреслив Гетманцев.

Він пропонує, насамперед, економити на неефективних видатках, неефективних програмах.

"Потрібна військова цензура видатків, на якій я постійно наголошую. А поки ми продовжуємо повною При всій повазі до їх праці, це точно пріоритет для економіки країни у війну?" - зауважив Гетманцев.

За його словами, у наступному році будуть недофінансовані надважливі програми "5-7-9", "єОселя", програма розмінування. Кошти в проєкті бюджету-урядом на них передбачені, але ніяк не співвідносяться з попитом.

"Буду наполягати на перегляді підходу до фінансування затребуваних програм у бюджеті наступного року", - підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, 15 вересня український уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Далі за ухвалення документа мають проголосувати народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради.

Delo.ua зібрало деякі подробиці законопроєкту, на яких акцентують увагу народні депутати.

Світлана Манько