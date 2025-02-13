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Економія на електроспоживанні: скільки абонентів ДТЕК встановили лічильники "день-ніч" торік

Економія на електроспоживанні: скільки абонентів ДТЕК встановили лічильники "день-ніч" торік
За рік власники цих приладів можуть зекономити до 5 тис. грн. Фото: ДТЕК.

У 2024 році понад 29 тисяч родин у Київській, Дніпропетровській, Одеській областях та Києві встановили лічильники "день-ніч", що на 58% більше, ніж у 2023 році.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Економія з лічильниками "день-ніч"

Ззначається, що за рік власники цих приладів можуть зекономити до 5 тис. гривень на споживанні електроенергії.

Лічильник "день-ніч" окремо обліковує спожиту електроенергію вдень і вночі, що дозволяє знизити витрати на електроенергію на 50% при користуванні з 23:00 до 7:00.

ОСР ДТЕК Мережі пропонує комплексну послугу з його встановлення:

  • демонтаж старого лічильника;
  •  монтаж нового;
  •  опломбування та параметризацію. 

Усі роботи виконає фахівець протягом 10 днів після оплати, узгодивши зручний час.

Фото 2 — Економія на електроспоживанні: скільки абонентів ДТЕК встановили лічильники "день-ніч" торік

Як замовити лічильник "день-ніч" онлайн

У 2024 році всі етапи замовлення послуги "Лічильник день-ніч" стали доступними онлайн:

  • Подати заявку на покупку лічильника, перевірку його роботи, справності боксу чи автоматичного вимикача, а також опломбування можна дистанційно на сайті.
  • Оплатити лічильник онлайн — після оформлення замовлення активне посилання на оплату надходить на електронну пошту або в чат-бот.
  • Оформити розтермінування в monobank на 9 місяців без комісії, що дозволяє покривати витрати завдяки зекономленим коштам на новому тарифі.

Довідково

ДТЕК Мережі займається розподілом електроенергії та експлуатацією електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій і Одеській областях, обслуговуючи 5,5 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України. Компанії групи працюють у видобутку вугілля та природного газу, виробництві електроенергії на вітрових, сонячних і теплових станціях, трейдингу енергоресурсами, розподілі та постачанні електроенергії, енергоефективних послугах, а також розвитку мереж високошвидкісних зарядних станцій.

Попри війну, енергетичний сектор в Україні продовжує залучати інвестиції, зокрема у відновлювальні джерела енергії. Інвестиції підтримуються міжнародними партнерами та державними гарантіями. Чи можливий розвиток сектора в умовах війни та економічної нестабільності, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько