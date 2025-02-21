Ексголові "Оператора ГТС" повідомили про підозру у збитках на 18 млрд і втечі за кордон

Колишньому голові “Оператора ГТС” , який раніше виїхав за кордон, повідомлено про підозру у справі щодо завдання збитків державному бюджету на суму понад 18 млрд грн.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що злочинні дії колишнього гендиректора держпідприємства викрили слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Про хід розслідування

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році компанія-монополіст, яка транспортує природній газ споживачам України та країнам ЄС, під керівництвом посадовця отримала 20 млрд грн чистого прибутку, 90% з яких мала сплатити до держбюджету у якості дивідендів.

Втім, підозрюваний, через неналежне виконання своїх службових обов’язків, прийняв рішення не розподіляти доходи та не спрямовувати кошти товариства у бюджет країни, внаслідок чого державі було завдано матеріальних збитків на суму понад 18 млрд грн.

Невдовзі після того, як у вересні 2022 року наглядова рада товариства звільнила порушника за незадовільну роботу стратегічного підприємства, він внесив неправдиві відомості до наказу про своє службове відрядження до Відня та виїхав за кордон.

Наразі правопорушнику заочно оголошено підозру:

за неналежне виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для охоронюваних законом державних інтересів;

за складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей до таких документів.

За скоєне підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Поліція не розкриває ім'я правопорушника, однак загально відомо, що в цей період головою "Оператора ГТС" був Сергій Макогон.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Кабінет міністрів звільнив колишнього генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, який очолював компанію з моменту її створення в травні 2019 року.

Зазначається, що рекомендація щодо звільнення керівника ОГТСУ Сергія Макагона зумовлена відсутністю достовірного відображення інформації про реальний фінансовий стан ОГТСУ у його звітності, перевищенням повноважень, незадовільним виконанням Інвестиційної програми, а також відсутністю стратегії управління ліквідністю.