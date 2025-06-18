Ексголову Тернопільської облради Михайла Головка засудили до 9 років вʼязниці за хабарництво

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок ексголові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, якого викрили на хабарництві. Експосадовцю призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що колишнього посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Головку призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Окрім того, йому заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком до трьох років.

Йдеться про хабар, який мали надати за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунального підприємства Тернопільської облради, а також за оплату заборгованості Тернопільської ОВА перед підприємством, яке виконало роботи ще у 2022 році.

Також до набрання вироку законної сили до нього застосували заставу в розмірі 15 млн грн. Цей термін становить 30 днів, за які Головко може оскаржити вирок у апеляції.

Що відомо про справу Михайла Головка

Національне антикорупційне бюро 26 червня 2023 року повідомило про підозру Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких було викрито на вимаганні та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера.

За даними слідства, чиновники "наполегливо просили" його надати понад 2,4 мільйона гривень за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів обласним комунальним підприємством, а також за оплату заборгованісті ОВА перед приватним товариством за роботи, які вже виконані та були прийняті ще в минулому році.

На них в НАБУ поскаржився сам бізнесмен, який також займався волонтерською діяльністю та допомагав силам оборони України. Затримали чиновників "на гарячому" одразу після одержання частини обумовлених коштів у понад 600 тисяч гривень.

Голову Тернопільської облради було заарештовано 28 червня з можливістю виходу під заставу в згаданому розмірі. Він цю заставу вніс і 3 липня повернувся на роботу, але, як заявили у САП, після цього неодноразово порушував обов’язки, покладені на нього судом.