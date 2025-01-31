Експерт: Добудова Хмельницької АЕС здатна компенсувати дефіцит базової генерації

Для подолання дефіциту в енергосистемі необхідні стратегічні політичні рішення, що дозволять гарантувати в майбутньому довгострокову енергетичну незалежність країни. Одне з них – завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Про це розповів голова правління Київського науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту "Енергопроект" Юрій Сапожников, пише "РБК-Україна".

Він вважає, що у України є унікальна можливість за помірну вартість і короткий термін ввести в експлуатацію два нових енергоблоки, які здатні компенсувати дефіцит базової генерації.

"Це особливо важливо, враховуючи втрату доступу до Запорізької АЕС, руйнування теплових та гідроелектростанцій, які спричинені військовою агресією РФ", – зазначив Сапожников.

За його словами, нині енергосистема працює без будь-яких резервів. "Це ненормальна ситуація. Післявоєнне відновлення призведе до стрімкого зростання споживання електроенергії, і покрити його зможе лише атомна генерація", – наголосив експерт.

Згідно з даними Держстату, у 2024 році Україна закупила за кордоном електроенергії на 670 мільйонів доларів. Це є рекордною сумою – вона перевищує показник плати за імпорт протягом попередніх п'яти років, тобто витрати зросли в 4,3 раза. Ключовим постачальником електроенергії в Україну була Угорщина. Сума поставок сягнула 214,1 млн доларів. Хоча у 2023 році закупівель електрики у цієї країни взагалі не було. До трійки імпортерів ввійшли Словаччина (159,8 млн доларів) та Румунія (128,7 млн доларів). Електроенергія також купувалася у Польщі, Молдови та Бельгії.

Хмельницька АЕС розташована у Нетішині на Хмельниччині. Раніше в пресслужбі "Енергоатому" зазначили, що добудова енергоблоків №3 і №4 ХАЕС – один із пріоритетів компанії. Готовність енергоблоків складає 80% та 25% відповідно.

Глава Міненерго Герман Галущенко наголошував, що добудова енергоблоків Хмельницької АЕС додасть 2,2 ГВт в енергосистему з метою компенсації втрат енергетичних потужностей через війну.

Однак добудову ХАЕС критикують, зокрема ця ініціатива була однією з причин подачі у Верховну Раду проєкту постанови про звільнення Галущенка.

Нагадаємо, що упродовж 2024 року для потреб Хмельницької АЕС уже придбали 60 одиниць техніки.