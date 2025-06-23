Експерт: Малюк зробив із ЦСО "А" один із найефективніших підрозділів на фронті

Голова Служби безпеки України Василь Малюк перетворив ЦСО "А" на один із найефективніших підрозділів на фронті. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко у день 31-ї річниці створення підрозділу.

Експерт підкреслює, що с першого дня війни ЦСО "А" на найважчих ділянках фронту. "Вони постійно модернізуються, щоб нищити ворога ще ефективніше. Результатів досягають завдяки потужному військовому менеджменту, використанню новітніх технологій та мотивованим та професіональним людям на всіх щаблях структури", – вважає політолог.

Екснардеп акцентує на тому, яку шкоду ЦСО "А" нанесли ворогу. "Вони регулярно входять до топ-3 рейтингу підрозділів БпЛА серед усіх Сил оборони. Саме оператори дронів ЦСО "А" СБУ брали участь в історичній спецоперації "Павутина", під час якої було завдано удару по стратегічній авіації рф. Один підрозділ знищив 1610 танків росіян! Сумарна вартість втрат завданих ворогу силами ЦСО "А" СБУ, еквівалентна 5,5 млрд дол. США. І це без урахування операції "Павутина", а це ще 7 мільярдів доларів!" – пише Черненко.

"ЦСО "А" – головна бойова сила СБУ. Системна робота Василя Малюка дала результат. Підрозділ та його забезпечення на особливому рахунку. Крім того, Малюк особисто регулярно відвідує бійців на фронті. Служба сьогодні не тільки затримує російських агентів в тилу, а й успішно воює в найгарячіших точках війни і найважчих ділянках фронту. Це день тих, хто тримає на своїх плечах Україну!" – резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк привітав бійців ЦСО "А" зі святом. "Ви вже вписали себе в історію і, певен, ще напишете багато нових сторінок нашої славної боротьби", – сказав у привітанні голова СБУ.