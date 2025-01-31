Експерт: Найбільша проблема російської влади сьогодні – удари дронів СБУ по НПЗ

Найбільший страх російської влади – смерть путіна, після якої Росію чекає хаос. А прямо сьогодні найбільшу проблему для Кремля становлять удари дронів СБУ по їхнім НПЗ. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Експерт підкреслює, що інтенсивність і частота ударів Служби наростає. "Тільки за останній тиждень три масштабні прильоти по НПЗ. Останній - в ніч з 28 на 29 січня по нафтоперекачувальній станції "Андреаполь", яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2. У росіян елементарно не вистачає ППО, щоб прикрити всі об’єкти. Географія у дронів найширша. І санкції від СБУ будуть лише наростати", - пише Голобуцький.

Політолог акцентує, що Росія несе величезні збитки від ударів дронів СБУ. "Від "санкцій СБУ" величезні прямі збитки. Кожен прильот - це від 50 до 100 мільйонів доларів вартості нафти та обладнання. Наприклад, прямі збитки від ударів цього тижня по нафтоперекачувальній станції у Рязані – 75 мільйонів. Але ще більш важливими є збитки непрямі – через зірвані контракти, через розірвані ланцюги постачання. Ці цифри важко обчислити точно, але очевидно, що мова йде про сотні мільйонів доларів збитків від кожного удару", - вважає експерт.

"Кремль дуже наполегливо намагається створити для своїх громадян ілюзію мирного життя. Але постійно палаючі НПЗ, неможливо приховати через масштаб пожеж. Над черговими заявами, що це "уламки дронів", сміються навіть російські телеграм-канали. Уламки дронів СБУ – найточніші і найвибуховіші уламки в світі", - резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше стало відомо про удари по нафтоперекачувальній станції "Андреаполь". Унаслідок атаки дронів СБУ на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа. Росіянам довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області.