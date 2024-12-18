Експерт: Підрив Службою безпеки генерала Кірілова – найбільш успішна і зухвала ліквідація цієї війни

Ліквідація Службою безпеки України російського генерала Кірілова – найбільш успішна і зухвала операція цієї війни. СБУ продемонструвала, що для неї немає нереальних задач. Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт підкреслює, що Кірілов – найбільш високопоставлений генерал – командувач родів військ, який загинув за час війни Росії проти України. "Операція по підриву Кірілова справді унікальна, навіть за світовими мірками. Генерала підірвали в повністю начиненій камерами і російськими спецслужбами Москві. За плечима Служби ліквідація багатьох колаборантів, зрадників та військових злочинців – від Владлєна Татарського до Іллі Ківи. Але Кірілов – це новий, надвисокий рівень роботи підлеглих Василя Малюка", - пише політолог.

Кірілова було ліквідовано біля будинку, де він проживав. Фото з відкритих джерел

"СБУ традиційно не дає офіційних повідомлень про такі ліквідації – дізнаємось про них із джерел ЗМІ. Але тут Служба виконала свою роботу, що називається "з особливим цинізмом" до ворога. В понеділок ввечері повідомила про підозру Кірілову, а вже наступного ранку ліквідувала. Кірілов – військовий злочинець, який відповідальний за масове застосування рашистами забороненої хімічної зброї проти українських вояків. Він був у санкційних списках багатьох західних держав. Але СБУ ввела свої санкції блискавично і ефективно", – вважає експерт.

Загородній нагадує: Кірілов, крім того, що курував застосування хімічної зброї на фронті, любив розповідати різні нісенітниці про Україну. "Він – автор мему про "бойових комарів на озброєнні України". Не знаю, чи прилітали до Кірілова останньої ночі бойові комарі. А от бойовий самокат від СБУ приїхав прямо по місцю проживання. При цьому Служба весь час на крок попереду росіян. Тому, що це буде наступного разу – самокат, статуетка в кафе чи бойовий комар, як обіцяв покійний Кірілов, дізнаємося з наступної серії багатосерійного фільму "Ліквідація". Продюсери з СБУ просять росіян не відходити від екранів", – резюмує політолог.

Генерал Кірілов, якого ліквідувала СБУ. Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки ліквідувала в Москві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.