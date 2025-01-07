Експерт про ефективність "дронових санкцій від СБУ": РФ втрачає мільярди

Завдяки ударам дронів СБУ по НПЗ і об’єктах нафтогазового сектору, РФ втрачає мільярди доларів. Йдеться про гроші, які росіяни планували витратити на війну з Україною. Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи нові удари дронів СБУ по найбільшому в РФ торговому порту Усть-Луга в Ленінградській області.

Експерт підкреслює, що термінал є великим логістичним хабом росіян в Балтійському морі. "Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою флоту, який відкрито перевозить російську нафту. Хоча у нас чомусь досі називають його "тіньовим". Ремонт, після ударів дронів СБУ, займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу", - пише політолог.

Загородній вважає, що такі удари знижують надходження валюти, яка Росії потрібна для ведення війни. "РФ зриває свої поставки і більше не виглядає надійним контрагентом. Загалом складається враження, що "дронові санкції" впливають на економіку ворога сильніше санкцій Заходу. А, нагадаю, на рахунку підлеглих Малюка (голови СБУ Василя Малюка – ред.) вже майже пів сотні успішних атак на нафтогазові об’єкти росіян. Причому точки щоразу обираються нові і все більш болючі. Побачити дрони на Балтиці росіяни, судячи з результатів прильотів, явно не були готові", – акцентує експерт.

"Нові удари демонструють – нищення російських об’єктів нафтогазової сфери буде продовжуватись. Сезон бабовн-2025 оголошується відкритим!" – резюмує Загородній.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони СБУ вразили торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області. На відео видно, як один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом. Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху.