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Експерт про міжнародну спецоперацію СБУ: Дзвінок для пропагандистів-втікачів. Після Молчанова будуть інші
Спецоперація СБУ по Молчанову – перший випадок, коли вдалося затримати в ЄС і перевезти до України російського агента інформаційної сфери. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.
Політолог підкреслив, що медведчуківський пропагандист Молчанов давно працював на кремль. "Постійний учасник пропагандиських ток-шоу на рос. ТБ, зокрема шоу Соловйова. Молчанов був впевнений, що недосяжний для СБУ. Зрадник був не тільки проросійським пропагандистом, але і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: фсб та зовнішню розвідку рф", - акцентує Черненко.
Експерт нагадує, що СБУ нещодавно повідомляла про активізацію проросійської пропаганди і попереджала всіх агітаторів кремля про кримінальну відповідальність. "Затримання Молчанова стало черговим етапом цієї роботи. Спецоперація – приклад високого професіоналізму підлеглих Малюка. Крім того, арешт Молчанова - додатковий дзвінок для всіх проросійських пропагандистів, які втекли з України і працюють на кремль. У багатьох з тих, хто зараз перебуває у країнах ЄС, після затримання Молчанова, почалась істерика. Кожен проросійський пропагандист, в якій би країні він не знаходився, рано чи пізно сяде за грати", - вважає політолог.
"Молчанов не перший затриманий віп-агітатор "русского міра" – можна згадати прізвища Макса Назарова (Діордіци), іншого політексперта "пулу Медведчука" Корнійчука та багатьох інших. Але це вперше з початку повномасштабного вторгнення СБУ домоглась затримання в ЄС російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері", - резюмує екснардеп.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки провела багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС, в результаті якої пропагандист Кіріл Молчанов повірив, що його запрошено для вручення премії у Німеччину, летіти куди треба було через Варшаву. Звідси Молчанов потрапив не у Берлін, а був переданий Україні.