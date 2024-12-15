Експерт про новий чатбот СБУ: Служба ламає російську схему вербування підлітків

Росія кидає величезні ресурси на вербування українських підлітків в Телеграмі, але СБУ успішно протидіє цьому. Запуск нового чатботу Служби ламає саму ФСБшну схему вербування. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Експерт вважає чатбот "Спали ФСБшника" дуже своєчасним технологічним рішенням СБУ. "Подібною вербовкою реально займаються тисячі російських спеців. Це серйозна загроза для нашої внутрішньої безпеки. А вартість врятованої Службою техніки давно обраховується у десятках мільйонів доларів. Тепер молодь матиме можливість оперативно повідомляти про спроби вербувальників, а СБУ ламає саму схему російського вербування", - зазначає політолог.

"СБУ затримає 100% паліїв вiйськових авто. Більшість – молоді люді, часто ще неповнолітні, яких завербували через Телеграм. Схема вербування, яку розповідають більшості паліїв і навідників, схожа. Російський куратор обіцяє великі гроші, а потім кидає. Але тих, хто почав, беруть на гачок, погрожуючи викриттям. Росіяни розказують, що за роботу на них загрожує лише умовний термін за хуліганство. Хоча насправді за подібні злочини світить реальний тюремний строк – кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку і передбачає до 10 років ув’язнення", - акцентує експерт.

Голобуцький підкреслює, що за допомогою чатботу Служба зможе не тільки виявляти тих, хто працює на росіян і їх кураторів, але і займатись профілактикою таких злочинів. "Більшість паліїв і навідників – "зелені" підлітки, які спокушаються на легкий заробіток. На початку вони не розуміють наслідки своїх дій, а потрапивши у пастку, вже не знають, як зупинитись. Тепер принаймні матимуть змогу виправити свою помилку. Якщо правильно донести до них інформацію, то вибір між тим аби гарантовано сісти на 10 років, чи "спалити" свого ФСБешного куратора, буде очевидний", - резюмує політолог.

Раніше стало відомо, що СБУ "по гарячих слідах" затримали чоловіка, який підірвав саморобний вибуховий пристрій у Дніпрі. Внаслідок вибуху загинула людина, також є поранені, серед них - двоє поліцейських. Затриманому загрожує довічне ув’язнення.