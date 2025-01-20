Експерт про підозру Назарову: СБУ системно знищує російську "п'яту колону" в Україні

СБУ системно знищує російську "п'яту колону" в Україні. Підозра черговому агенту впливу ворога, проросійському пропагандисту Назарову це підтверджує. Про це пише політолог Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що кар’єра проросійського блогера логічно завершилась підозрою від СБУ. "Назаров регулярно запрошував на свої ефіри проросійських "політекспертів", значна частина з яких наразі переховується в РФ. Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово виправдовували збройну агресію Росії, а також воєнні злочини рашистів, в тому числі навіть ракетні удари росіян по нашим містам. Тези, які вкидав на своєму каналі Назаров, далі підхоплювали російські ЗМІ з рубрикою: "українські блогери прозріли і тепер за нас". Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила роботу Назарова на росіян", - акцентує екснардеп.

На думку Черненка, кожен зрадник і колаборант ще раз переконався, що незалежно від статусу і зв’язків отримає покарання. "Це лише питання часу, який треба на збір якісної доказової бази. Адже це дуже кропітка робота, з якою СБУ добре справляється – це підтверджує те, що суди регулярно виносять обвинувальні вироки зрадникам за матеріалами Служби. Хто б ти не був – проросійський ведучий-агітатор, нардеп чи митрополит УПЦ МП – до всіх підхід один. Тут вже починає діяти гарантія від Василя Малюка (голови СБУ – ред.): всі, хто агітують за "русский мир" - сядуть за грати", - пише політолог.

"СБУ зібрала докази проти Назарова-Діордіци та вручили йому підозру до того, як російський агітатор щось запідозрив та спробував втекти за кордон. Тепер ручний журналіст Мураєва і Медведчука має всі шанси надовго сісти за грати – Назарову світить 8 років з конфіскацією майна", - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ вручила підозру проросійському блогеру, ексведучому каналів Медведчука і Мураєва Максу Назарову (справжнє ім'я - Назар Діордіца).