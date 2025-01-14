Експерт про рекордну "ніч бавовн" в РФ: СБУ нищить два фронти росіян

Рекордна кількість ударів дронів СБУ по російських об’єктах свідчить, що Служба вийшла на новий рівень спецоперацій. СБУ б’є одразу по двох фронтах росіян – реальному та економічному. Про це пише політолог Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що СБУ демонструє найважливішу якість у цій війні – системність. "До одиночних щотижневих уражень ми звикли. І вони вже доставляли росіянам значні труднощі. Однак підлеглі Малюка (голови СБУ Василя Малюка – ред.) виходять на ще вищий рівень. Тільки за одну ніч з 13-го на 14-те січня було уражено ряд об’єктів по всій Росії – від НПЗ до складу боєприпасів. Ще рік тому кожне з таких уражень стало би "подією тижня" для всіх Сил оборони. Зараз же це "прильоти" всього за одну ніч", - акцентує екснардеп.

На думку політолога, найбільш важливим є удар по складах у Енгельсі. "Навіть російські військові експерти визнають, що після ударів дронів СБУ по складах з боєприпасами, їх постачання на лінію фронту зменшилось. Зовсім інший паритет сторін у боєприпасах, у порівнянні з тим, що був рік чи, тим більше, два тому. А удари по складам з КАБами залишають росіян без ключової зброї. Очевидно, що кожний знищений на землі КАБ – це бомба, яка не впала на наші позиції на фронті, не зруйнувала черговий житловий будинок у прифронтових містах", - пише Черненко.

"Не менш болючими для РФ є і удари по об’єктах нафтогазової сфери. Служба нарощує темпи у знищенні цієї інфраструктури ворога. СБУ ввела проти Росії свої "дронові санкції". І зараз вже точно можна констатувати, що вони впливають на економіку ворога сильніше санкцій Заходу. І це все гроші, які не пішли на війну проти України", - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ та Сили оборони влаштували росіянам "гарячу" ніч: вибухало на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому "Енгельс".