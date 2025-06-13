Експерт про спецоперацію в офісі Сівковича у Москві: "Чиста перемога над спецслужбами росії"

Провівшу унікальну спецоперацією в ключовому "політичному офісі" зрадників у Москві, СБУ отримала ще одну перемогу над спецслужбами ворога. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи інтерв’ю таємного агента СБУ, який під прикриттям працював помічником зрадника Володимира Сівковича.

Експерт акцентує, що агент СБУ збирав унікальні дані про роботу фсб у москві та передавав їх у Київ. "Розкрита "внутрянка" роботи офісу зрадників у москві. Це важливі дані про те, як побудована робота російських спецслужб та як вони використовують зрадників. Те, що СБУ мала агента на такому рівні в Москві – ще одне свідчення високого рівня роботи Служби. Поставити свою людину в ключову російську структуру, яка займалась Україною, а потім, після виконання завдання, ще й вивести агента на Батьківщину – це вищий пілотаж у роботі спецслужби. ФСБ десятиліттями будувала свої мережі в Україні, але вони були знищенні Службою", – пише політолог.

Черненко підкреслює, що також стали відомі деталі викриття російського зрадника, екскерівника Кримського управління СБУ Кулініча. "Його літом 2022 року особисто затримував генерал-лейтенант Малюк. Таємний агент свідчить, що це був один із переломних моментів: Кулініч був основною ланкою у схемі росіян. Після його затримання фсб звинуватила Сівковича у провалі ключової операції, яку вони готували багато років. Кулініч розвалював роботу Кримського управління і, очевидно, відігравав основну для росіян роль під час повномасштабного вторгнення. Тому його арешт – вкрай важливий момент протистояння Служби безпеки з російськими спецслужбами", – вважає політолог.

"Інтерв'ю ще раз демонструє нам, як СБУ стала топовою у світі та проводить унікальні операції проти росіян: Малюк очистив Службу від зрадників та почав реальну боротьбу з російськими агентами. Таємний агент підкреслив, що саме за каденції Володимира Зеленського проводиться найбільш ефективне очищення України від держзрадників. І цей процес триває", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше таємний агент СБУ розкрив подробиці спецоперації в офісі Сівковича у Москві.