Експерт про третій удар по Кримському мосту: Спецоперації світового рівня для СБУ стають системою

Спецоперації світового рівня складності стають для Служби безпеки України системним явищем. Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи третій удар СБУ по Кримському мосту.

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На думку політолога, росіяни мають змиритись з тим, що не можуть спрогнозувати наступного задуму СБУ. "Дві спецоперації світового рівня за пару днів. Те, що ще вчора було неймовірним – сьогодні стало реальністю. СБУ Малюка, слідом за "Павутиною", яка пошкодила третину російської стратегічної авіації, втретє вразила Кримський міст. Цього разу під водою. Тривала підготовка і системна робота помножена на професіоналізм. Ось ті складові, які дозволяють СБУ раз у раз перегравати ворога", - пише експерт.

Черненко підкреслює, що Кримський міст був спорудою з найбільшою охороною у світі. "Підлеглі Малюка вдруге за декілька днів декласували росіян. Служба ще раз продемонструвала – для неї не існує неможливих завдань, навіть на території, яку займає ворог. СБУ втретє пошкодила об’єкт, на охорону якого рф витрачає мільярди доларів. Очевидно у путіна знову виділять на охорону незаконної споруди чергові мільярди (що вже непогано, бо ці гроші інакше пішли б на війну)", - вважає екснардеп.

"Кримський міст був законною ціллю СБУ. Росіяни пробували використовувати його як важливий маршрут для постачання зброї. Однак кожен підрив мосту ускладнював логістику перекидання військової техніки і боєприпасів. Крім того, раніше СБУ знищила морську логістику ворога. Завдяки своїй унікальній розробці – морським дронам Служби. Залишки Чорноморсько флоту рф з Криму втекли і бовтаються десь в районі Новоросійську", - резюмує Черненко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою. Міст зараз знаходиться в аварійному стані.