Експерт про затримання Службою безпеки "топ-крота": Зберегли сотні мільйонів та не допустили збою в роботі стратегічних підприємств

Затримання "топ-крота" з Державного космічного агентства – яскравий приклад того, як СБУ протидіє російським спецслужбам. Як зазначив політолог, екснардеп Олександр Черненко, завдяки тому, що Служба вчасно виявила агента, було збережено сотні мільйонів гривень та не допущено збою в роботі стратегічних підприємств.

Експерт акцентує на тому факті, що сьогодні в Україні є спецслужба, яка раз за разом випереджає ворога. "Це важлива перевага нашої держави. СБУ випереджає росіян як у діях на ворожій території та на фронті, так і викриваючи агентів ворога в тилу. Мати потужну спецслужбу під час війни – одна з ключових цеглин обороноздатності країни", – підкреслює політолог.

Черненко вважає, що якби підлеглі голови СБУ Василя Малюка не виявили "топ-крота" на ранньому етапі його діяльності, то це б принесло збитки на сотні мільйонів гривень. "Україна могла втратити ключове для неї зараз виробництво зброї. Його важливість саме сьогодні неможливо визначити жодними грошима. Крім того внаслідок ударів могли загинути люди на цих виробництвах. Тому шкода, яку міг нанести цей чиновник, величезна. А так зрадник, сам того не знаючи, попрацював на благо України, дезінформуючи ворога", – пише екснардеп.

"Певний відсоток зрадників був у всіх країнах, про що свідчить історія будь-якої війни. Важливо тих зрадників, що ризикнули піти на співпрацю з ворогом, вчасно виявляти. Щоб у інших навіть думки не були дивитись у сторону РФ. І історія "топ-крота" з космічного агентства – ідеальний приклад правильної роботи нашої спецслужби", – резюмує Черненко.

Нагадаємо, про те, що СБУ затримала "топ-крота" Державному космічному агентстві, стало відомо 8 березня. Агент мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.