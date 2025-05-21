Експерт: СБУ проводить демілітаризацію рф. Вибухи на складах вже системні

Удари дронів СБУ по російських військових складах мають системний характер і критично шкодять рф. Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи останні удари Служби.

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Експерт підкреслює, що за останні роки було розроблено і впроваджено унікальну методику використання безпілотних технологій. "СБУ на минулому тижні знищила одразу два російських склади. Це свідчення системної роботи. В одному з випадків працівники спецслужби провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Ті ж морські дрони - це вже не просто дрони, які працюють в режимі камікадзе, а багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і ФПВ-дрони та інші засоби, а також використовуються для дистанційного мінування", - акцентує політолог.

Загородній вважає, що далекобійні удари завдали росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів. "Серед уражених об’єктів - ворожі аеродроми, важливі військові цілі і нафтовидобувна і нафтопереробна галузь. Такі удари залишають росіян без ключової зброї. Очевидно, що кожний знищений на землі росіян боєприпас – це снаряд, який не розірвався на нашій землі. Крім того підриви складів суттєво підривають бойовий дух ворога. Впевнений, на росії буде активно палати та вибухати і далі", - пише експерт.

"Я абсолютно переконаний, що ніякі душевні розмови, скільки б вони годин не тривали, не змусять путіна зупинити війну. Мир настане тільки тоді, коли росія не зможе просуватись на фронті. І дрони СБУ, своїми ударами по території рф, такий мир наближають", - резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони рф біля Перевального в Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. Через пару днів СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на так званих "Вишках Бойко" у Чорному морі.