Експерт: Тільки дві недавні операції СБУ нанесли росії збитки на сотні мільйонів

СБУ продовжує своїми спецопераціями наносити росії багатомільйонні збитки. Про це пише політолог Олексій Курпас, коментуючи дві успішні операції Служби на минулому тижні по знищенню літаків Су-34, ЗРК "Панцир С1" та гелікоптерів ворога.

Експерт підкреслює, кожна з цих операцій ще рік тому була би головною подією місяця, а сьогодні вони йдуть одна за одною. "Це свідчить про системність дій підлеглих Малюка. Порядок, як відомо, б'є клас. А якщо наявне і одне, і інше, то ворог щотижнево буде нести величезні втрати", – пише Курпас.

Експерт нагадує, що на початку тижня святкували день ЦСО "А", а вже в його кінці "альфівці" разом з іншими підрозділами Служби нанесли ворогу багатомільярдні втрати. "Під керівництвом Малюка Служба розробила дієву стратегію використання безпілотників для різних задач – на полі бою і в глибокому тилу рф. Від морських дронів до ударних БпЛА. Україна не дає росії домінувати в інноваціях. На відміну від Росії, яка намагається взяти кількістю, Україна переграє технологічністю і новаторськими рішеннями. Служба Безпеки – локомотив таких рішень у Силах оборони", – акцентує політолог.

"Удари дронів СБУ завдали росії величезних збитків, що обраховуються сотнями мільйонів. Ці гроші режим путіна спрямував би на війну. Знищені літаки вже не зможуть скидати КАБи, а ударні гвинтокрили бити по нашим позиціям на фронті. До росіян після ударів СБУ має дійти істина – їх техніка не захищена в жодному кутку рф. Ні на суші, ні на морі. Для режиму Путіна абревіатура СБУ стала символом втрати мільярдів доларів", – резюмує Курпас.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки знищила два літаки Су-34 та ще два пошкодила. Крім того, СБУ повідомила про ще одну операцію: знищила ЗРК "Панцир С1" та три гелікоптери.