У першій половині листопада Угорщина вийшла на перше місце серед країн, які приймають українське зерно залізницею. За середньодобовим показником вона випередила Словаччину, Польщу та Румунію.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба RAIL.insider.

Загалом у листопаді обсяги передачі зернових вантажів через прикордонні переходи з усіма сусідніми країнами збільшилися порівняно з жовтнем.

Найбільше українського збіжжя залізницею приймає Угорщина. Середньодобовий показник передачі становить 118 вагонів, що на 13,7 вагона більше, ніж у жовтні.

На другому місці перебуває Словаччина. Через українсько-словацькі прикордонні переходи щодоби передається в середньому 98,8 вагона із зерном. За місяць показник зріс на 12,8 вагона.

До Польщі в листопаді прямує 86,4 вагона із зерновими на добу. Це на 5,5 вагона більше за жовтневий рівень.

Румунський напрямок демонструє найменше зростання серед перелічених країн: середньодобова передача становить 76,5 вагона, що на 2,4 вагона перевищує показник попереднього місяця.

Загалом через західні прикордонні переходи України в листопаді передається 379,7 вагона із зерном на добу. Порівняно з жовтнем середньодобовий обсяг зріс на 34,4 вагона.

Нагадаэмо, в Україні до кінця 2026/2027 маркетингового року можуть накопичитися рекордні 32,7 млн тонн запасів пшениці, кукурудзи та ячменю. Це втричі більше, ніж попереднього сезону. Причиною такого накопичення стане прогнозоване різке скорочення експорту, що може посилити тиск на внутрішні ціни на зерно.