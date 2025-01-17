Експрацівників Запорізької АЕС почали заселяти у модульне містечко поблизу Хмельницької АЕС (ФОТО)

У Нетішині Хмельницької області розпочався процес заселення у тимчасове житло працівників окупованої Росією Запорізької атомної електростанції, які переїхали для роботи на Хмельницькій АЕС.

Як повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", наразі здано в експлуатацію першу чергу будівництва модульного містечка - групу з чотирьох споруд для проживання 48 людей.

В урочистій церемонії заселення перших мешканців взяли участь керівник НАЕК Петро Котін, генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра та представники посольства Швеції в Україні: секретар посольства Софія Вестберг, радник посольства Петра Андерссон-Ерхарді.

Зазначається, що модульне містечко створюється за сприяння уряду Швеції та за власні кошти "Енергоатому". Там житимуть атомники з ЗАЕС, які сьогодні залучені до відновлювальних робіт на недобудованих енергоблоках №3 і №4 ХАЕС.

Фото: Енергоатом Фото: Енергоатом Фото: Енергоатом Фото: Енергоатом Фото: Енергоатом Фото: Енергоатом Фото: Енергоатом Фото: Енергоатом Фото: Енергоатом

"Ці будинки дозволяють комфортно жити запорізьким атомникам до деокупації Запорізької АЕС. Сьогодні здано першу чергу чотири будинки, оскільки важливо було забезпечити наявність укриття. Загалом же тут проживатиме 325 людей", – зазначив керівник НАЕК.

Наразі на майданчику ХАЕС працюють понад 700 атомників, які були вимушені покинути ЗАЕС через російську окупацію. "Енергоатом" наразі активно готується до добудови двох енергоблоків, які мають ступені готовності відповідно 75% (3-й) і 25% (4-й). Це має дати Україні 2,2 ГВт додаткової потужності.

Нагадаємо, що про підготовчі роботи для спорудження модульного містечка у Нетішині НАЕК повідомляв ще у квітні 2024 року. В травні компанія заявляла, що активізувала переведення евакуйованих працівників ЗАЕС на інші станції. Зокрема, для її працівників були відкриті вакансії у Нетішині, Вараші (Рівненська АЕС), Южноукраїнську, Славутичі (місто-супутник Чорнобильської АЕС) та Києві.

Запорізька ж АЕС перебуває в російській окупації ще з 4 березня 2022 року. Росія створила власну юридичну особу в структурі держкорпорації "Росатом", яка фактично і керує станцією. 5 лютого 2023 року проти неї було запроваджено санкції з боку України, а 15 січня 2025 року - з боку США.