Електроенергія в Києві: чому ТЕЦ не працюють і що заважає відновити генерацію

Усі три основні теплоелектроцентралі Києва, ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, після російського удару 7 січня 2026 року не виробляють електроенергію. Через це столиця змушена покладатися на постачання струму з інших регіонів. Водночас нинішні перебої зі світлом пов'язані не лише з нестачею генерації, а й з обмеженнями в передачі та розподілі електроенергії.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева.

За його словами, Київ має власні невеликі потужності виробництва електроенергії, однак їх недостатньо для покриття потреб міста.

«"Київ повністю залежить від постачання електроенергії ззовні. Чи можна цю ситуацію змінити швидко? Ні, не можна. За місяці, які пройшли від того удару, побудувати нову генерацію в Києві, звісно, було неможливо", — пояснив експерт.

Чому київські ТЕЦ не виробляють електроенергію

За словами Геннадія Рябцева, у січні 2026 року внаслідок російської атаки 16 балістичних ракет влучили в ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Після цього виробництво електроенергії на цих об'єктах було зупинене.

Відновлення пошкоджених енергетичних потужностей є тривалим процесом. За кілька місяців після атаки побудувати нові об'єкти генерації, які могли б компенсувати втрати, було неможливо.

Таким чином, Київ втратив значну частину власних можливостей виробництва електроенергії та змушений отримувати її з енергосистеми інших регіонів.

Чому в Києві виникають проблеми зі світлом

Водночас відсутність генерації на столичних ТЕЦ не є єдиною причиною перебоїв з електропостачанням.

Як зазначив Рябцев, нинішні проблеми зі світлом у Києві пов'язані не стільки з дефіцитом виробництва електроенергії, скільки з труднощами її передачі та розподілу між споживачами.

Тобто навіть за наявності електроенергії в загальній енергосистемі можливості доставити необхідні обсяги до споживачів у столиці можуть бути обмеженими.

Отже, для стабілізації електропостачання Києва важливо не лише відновити пошкоджені генерувальні потужності, а й забезпечити належну роботу мереж передачі та розподілу електроенергії.

Які обмеження діють в енергосистемі України

2 листопада в окремих регіонах України застосовують графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу, а також погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Причиною є мережеві обмеження, спричинені попередніми російськими атаками на енергетичну інфраструктуру, повідомили в Міністерстві енергетики.

У деяких регіонах через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтних мережах запровадили аварійні відключення. У таких випадках заздалегідь оприлюднені графіки не діють. До прогнозованого режиму відключень повернуться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Актуальну інформацію про обмеження споживачам рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу — обленерго. У Міненерго також закликають ощадливо використовувати електроенергію вранці та ввечері, коли навантаження на енергосистему найвище.

Чому в Україні застосовують відключення світла

Російські обстріли пошкодили не лише об’єкти генерації, а й мережеву інфраструктуру. Через це в окремих частинах країни виникають обмеження на передавання електроенергії від виробників до споживачів. Навіть за наявності достатнього обсягу виробництва мережа не завжди може доставити електроенергію туди, де є попит.

Для балансування енергосистеми та зниження навантаження оператори можуть запроваджувати графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу, а також погодинні відключення для населення та інших категорій споживачів.

Серед причин вимушених обмежень електропостачання:

пошкодження енергетичних об’єктів унаслідок російських атак;

аварії в електричних мережах;

планові ремонтні роботи;

несприятливі погодні явища — грози, шторми, повені та інші стихійні явища.

Повернення відключень у частині регіонів саме по собі не означає, що в Україні відновився стабільний режим погодинних графіків. Характер і тривалість обмежень залежать від стану енергетичної інфраструктури та ситуації в мережах.