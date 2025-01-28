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Електронні направлення на ВЛК з'являться у Резерв+: що відомо
Уряд підтримав впровадження електронних направлень на ВЛК у Резерв+.
Про це інформує пресслужба Міністерства оборони.
Що відомо про електронні направлення
Зазначається що нововведення дозволить військовозобов'язаним та резервістам самостійно подавати запит та отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію через застосунок.
Це позбавить необхідності відвідувати ТЦК для отримання паперового направлення, відзначають в пресслужбі.
Спочатку електронні направлення зможуть отримати ті, хто добровільно бажає пройти ВЛК.
Згодом ця можливість буде доступна і для осіб, котрі отримали паперову повістку на комісію.
"Електронне направлення на ВЛК – перший крок у масштабній реформі, що побудує новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов'язаних", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Зазначимо, що Міноборони вже розпочало бета-тестування нового сервісу.
Про Резерв+
Резерв+ – це мобільний застосунок від Міністерства оборони України для військовозобов'язаних, у якому можна зручно та швидко оновити персональні дані (номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, фактичну адресу проживання) без візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКтСП).
У застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" став доступним новий сервіс — повторне уточнення персональних даних.
Додамо, раніше Міноборони заявило, що хоче перетворити додаток для військовозобов'язаних "Резерв+" на онлайн-ТЦК. Зокрема, планується реалізація онлайн-рекрутингу, оформлення відстрочок та направлення на ВЛК.