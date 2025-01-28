Електронні направлення на ВЛК з'являться у Резерв+: що відомо

Уряд підтримав впровадження електронних направлень на ВЛК у Резерв+.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони.

Що відомо про електронні направлення

Зазначається що нововведення дозволить військовозобов'язаним та резервістам самостійно подавати запит та отримувати електронні направлення на військово-лікарську комісію через застосунок.

Це позбавить необхідності відвідувати ТЦК для отримання паперового направлення, відзначають в пресслужбі.

Спочатку електронні направлення зможуть отримати ті, хто добровільно бажає пройти ВЛК.

Згодом ця можливість буде доступна і для осіб, котрі отримали паперову повістку на комісію.

"Електронне направлення на ВЛК – перший крок у масштабній реформі, що побудує новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов'язаних", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зазначимо, що Міноборони вже розпочало бета-тестування нового сервісу.

Про Резерв+

Резерв+ – це мобільний застосунок від Міністерства оборони України для військовозобов'язаних, у якому можна зручно та швидко оновити персональні дані (номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, фактичну адресу проживання) без візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКтСП).

У застосунку для військовозобов’язаних "Резерв+" став доступним новий сервіс — повторне уточнення персональних даних.

Додамо, раніше Міноборони заявило, що хоче перетворити додаток для військовозобов'язаних "Резерв+" на онлайн-ТЦК. Зокрема, планується реалізація онлайн-рекрутингу, оформлення відстрочок та направлення на ВЛК.