Elementum Energy планує впроваджувати промислові батареї на вітростанціях

Найбільший в Україні інвестора у вітрову енергетику Elementum Energy планує впроваджувати промислові накопичувачі електроенергії на власних вітростанціях. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповіла CEO компанії Ольга Рибачук.

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"Ми не пішли, як багато колег по індустрії, в аукціони для надання допоміжних послуг "Укренерго". У нас інший концепт, який полягає у тому, щоб займатися енергетичним арбітражем, балансувати недоліки прогнозування та працювати з обмеженнями на своїх власних станціях", — сказала Рибачук.

Вона пояснила, що промислові батареї накопичуватимуть електроенергію, вироблену вітровими турбінами в періоди низького споживання та віддаватимуть в мережу під час пікового споживання, коли електроенергія коштує дорожча.

Таким чином промислові накопичувачі нівелюватимуть головний недолік "зеленої" генерації — її нестабільність.

Українські компанії будують "великі батарейки" для надання послуг "Укренерго"

В середині серпня 2024 компанія "Укренерго" провела довгостроковий спеціальний аукціон на закупівлю РПЧ на 5 років для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Він передбачав закупівлю РПЧ на 99 МВт.

Умовами передбачено, що переможці аукціону вже розпочнуть свою роботу у жовтні 2025 року. Таким чином Україна отримає більше нових енергетичних проєктів вже досить скоро. В поточних умовах дефіциту і прогнозованого зростання потреб у балансуючих потужностях у вигляді промислових накопичувачів електроенергії.

Ринок допоміжних послуг не стане єдиним джерелом доходу для переможців. Частина потужності буде зарезервована під допоміжну послугу, а частина зможе працювати на інших сегментах, зокрема, на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. За оцінками "Укренерго", установка зі зберігання енергії на 10 МВт зможе за рік заробити на ринку допоміжних послуг 1,4 млн євро, а додатково на продажі електроенергії – ще близько 4 млн євро.

Про особливості інвестицій в розгалужену генерацію в Україні, будівництво вітрових електростанцій та непрості взаємини бізнесу з державою читайте в інтерв'ю СЕО Elementum Energy Ольги Рибачук на Delo.ua.