Енергетичне партнерство: Україна та Польща посилюють співпрацю проти російських загроз

У межах робочого візиту до Польщі українська делегація на чолі із заступником міністра енергетики Романом Андараком та головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким провела зустріч із міністром державних активів Польщі Войцехом Бальчуном. Сторони обговорили стратегічні напрями співпраці та поглиблення двосторонньої взаємодії в енергетичній сфері.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

На тлі безпрецедентних викликів, спричинених російською агресією, Польща залишається одним із ключових союзників України у зміцненні енергетичної безпеки та подальшій інтеграції до європейського енергетичного ринку.

Українська делегація подякувала польським партнерам за підтримку, що включає постачання обладнання, допомогу з логістикою та зберіганням стратегічних енергетичних ресурсів.

Окрема увага була приділена розвитку енергетичних та газотранспортних систем обох країн. Це набуває особливої ваги з огляду на припинення постачання російського газу та регулярні атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Роман Андарак наголосив, що співпраця з Польщею вже довела свою ефективність у зміцненні енергетичної стійкості, а надалі партнерство слід розвивати через реалізацію взаємовигідних проєктів.

Під час зустрічі українська сторона представила план підготовки до опалювального сезону 2025–2026 років і обговорила можливості залучення додаткових стратегічних ресурсів.

Голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький підкреслив успішний досвід співпраці з польським концерном ORLEN, зокрема у питанні постачання в Україну американського скрапленого газу. За його словами, Україна відкрита до реалізації нових спільних проєктів, які посилюватимуть енергетичну безпеку всієї Східної Європи.

Зауважимо, що підготовка України до осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2025/2026 років йде згідно з планом, досягнувши понад 70% готовності.