Естонія з 1 грудня 2026 року призупиняє перетин автомобільного кордону з Росією через зростання безпекових загроз і диверсій з боку РФ. Обмеження почнуть діяти о 7:00 і стосуватимуться всіх автомобільних пунктів пропуску. Через шість місяців уряд перегляне рішення.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення естонського мовника ERR.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що останнім часом Росія здійснила кілька послідовних атак проти країни, і ознак зменшення таких загроз немає.

За його словами, естонські служби безпеки протягом останніх років зафіксували понад десять нападів, пов'язаних із Росією. Останній інцидент був спрямований проти оборонної промисловості країни.

Які пункти пропуску закриють

З 1 грудня призупинять перетин кордону через такі автомобільні пункти пропуску:

Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа, Саатсе.

Рішення стосується переміщення людей та автомобільного транспорту. Після закриття цих пунктів для поїздок до Росії або повернення з неї доведеться використовувати інші відкриті маршрути, які можуть бути довшими та дорожчими.

Водночас залізничні вантажні перевезення не потрапляють під повну заборону. Вони здійснюватимуться відповідно до чинних обмежень і доступних можливостей під суворим митним контролем.

Як закриття кордону вплине на економіку Естонії

За оцінкою естонської влади, загальний вплив обмежень на економіку країни буде невеликим, оскільки торговельна залежність від Росії суттєво скоротилася.

Порівняно з 2021 роком експорт товарів з Естонії до Росії зменшився приблизно втричі, а експорт продукції естонського походження — у п'ять разів.

Водночас уряд планує окремо розглянути заходи для пом'якшення наслідків закриття кордону для жителів південно-східних регіонів та Іда-Вірумаа.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що відповідальність за обмеження лежить на Росії. За його словами, рішення пов'язане не лише з останньою спробою диверсії, а й із систематичними ворожими діями РФ проти Естонії та Європи.

Коли можуть відкрити кордон

Запроваджені обмеження переглянуть через шість місяців. Тоді уряд оцінить безпекову ситуацію та вирішить, чи потрібно змінювати або продовжувати їхню дію.

Громадянам Естонії, які перебувають у Росії, рекомендують заздалегідь планувати повернення та ретельно оцінювати необхідність нових поїздок.

Нагадаємо, раніше Естонія оголосила про намір закрити кордон із Росією після спроби диверсії на підприємстві оборонної компанії Threod Systems, яка виробляє безпілотники та системи спостереження. Естонська влада пов'язала інцидент із російською військовою розвідкою.