Естонія закриває кордон із Росією після спроби диверсії на заводі безпілотників

Естонія планує закрити кордон із Росією наступного місяця після того, як звинуватила Москву у спробі саботажу на підприємстві місцевої оборонної компанії. Уряд ухвалив рішення закрити кордон — тимчасово або назавжди — з 1 грудня, щоб зменшити ризики для громадян та національної безпеки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Розвідка РФ намагалася атакувати виробника дронів

За даними естонської влади, за невдалою спробою вибуху на об'єктах виробника безпілотників та систем спостереження Threod Systems стояло російське головне розвідувальне управління (ГРУ). Інцидент стався у волості Віймсі близько третьої години ночі 14 листопада.

Підозрюваним не вдалося розбити вікно будівлі, а їхній план зірвався завдяки швидкій реакції служби безпеки підприємства.

Сам завод був готовий до можливої атаки після ранніх попереджень про загрозу для оборонної промисловості, тому значної шкоди об'єкту вдалося уникнути. У зв'язку зі спробою диверсії в Таллінні вже затримали вісьмох жителів Латвії.

Москва вербує виконавців для диверсій у Балтії

Голова Служби внутрішньої безпеки Естонії Марго Паллосон підтвердив причетність Росії на основі розвідувальних даних.

Він зазначив, що підпали є однією з найпоширеніших загроз з боку РФ у Європі, а для їх виконання спецслужби зазвичай вербують за невеликі гроші представників криміналітету або людей у скрутному фінансовому становищі.

Цей випадок став щонайменше четвертою невдалою спробою підпалу в країнах Балтії за останні місяці, пов'язаною з Росією — раніше ціллю диверсантів ставало обладнання Starlink у Литві.

Прем'єр-міністр Крістен Міхал назвав інцидент частиною гібридної війни проти Європи, спрямованої на послаблення підтримки України, а глава МЗС Маргус Цахкна пообіцяв порушити це питання на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

Раніше повідомлялося, що Латвія має намір максимально прискорити реалізацію проєкту зі створення спільного з Україною заводу з виробництва безпілотників і розмістити його поблизу латвійського кордону.