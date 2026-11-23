Україні необхідно близько €70 млрд для покриття фінансових потреб до кінця 2027 року. Європейська комісія пропонує залучити €45 млрд через спільні запозичення, однак реалізація цього механізму потребує одностайної підтримки всіх 27 держав Євросоюзу. Водночас майбутні вибори у Франції та Німеччині, позиція окремих урядів і дискусії щодо використання заморожених російських активів створюють ризики для довгострокового фінансування України.

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

Євросоюз шукає €45 млрд для фінансування України

Один із варіантів, який просуває Європейська комісія, передбачає залучення €45 млрд на фінансових ринках. Отримані кошти планують передати Україні у формі фінансування, забезпеченого бюджетними можливостями Євросоюзу.

Гарантією за такими запозиченнями має стати бюджетний резерв ЄС. Йдеться про різницю між максимальними фінансовими зобов'язаннями, які можуть покласти на держави-члени, та реальними витратами європейського бюджету.

Втім, запропонована модель має політичну перешкоду. Для її запуску необхідно внести зміни до чинного бюджету Євросоюзу, а такі рішення вимагають одностайної згоди всіх 27 країн блоку.

Керівник програми "Майбутнє Європи" Фонду Бертельсманна Лукас Гуттенберг звернув увагу на те, що саме необхідність отримати підтримку кожної держави може ускладнити погодження фінансового механізму.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже заявляв про готовність переглянути підтримку наступного бюджету ЄС на 2028–2034 роки, якщо країни блоку не погодять новий пакет допомоги Україні.

Серед держав, які наразі виступають проти подальшого фінансування Києва, Reuters називає Словаччину, Болгарію, Чехію та Угорщину. Водночас ці країни отримують із бюджету Євросоюзу більше коштів, ніж сплачують до нього, що може стати одним із важелів впливу під час переговорів.

Вибори у Франції та Німеччині створюють ризики

Ще одним чинником невизначеності є майбутні вибори у провідних європейських державах. У Франції наступного року мають відбутися президентські вибори, а у квітні та травні виборчі кампанії пройдуть у чотирьох важливих федеральних землях Німеччини.

У Франції потенційні зміни політичного керівництва можуть вплинути на подальшу підтримку України. Лідерка ультраправих Марін Ле Пен заявляла, що в разі обрання президенткою припинить допомогу Києву.

Водночас можливе скорочення французької підтримки має оцінюватися з урахуванням попередніх обсягів допомоги. За даними Кільського інституту, від січня 2022 року до серпня 2026 року Франція надала Україні менш ніж €8 млрд двосторонньої допомоги. Це приблизно 0,3% її ВВП.

Для порівняння, внесок Німеччини за цей період становив €31 млрд, Великої Британії - €23 млрд. В обох випадках це близько 0,9% річного ВВП відповідних країн. Данія, економіка якої значно менша, спрямувала Україні €12 млрд.

Ле Пен також висловлювала готовність дотримуватися вже взятих Францією зобов'язань, зокрема щодо участі у спільному кредиті ЄС для України на €90 млрд, наданому минулого року. Однак така позиція не означає автоматичної підтримки нових фінансових програм.

У Німеччині увага зосереджена на можливому посиленні позицій партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) під час регіональних виборів. Це також може вплинути на внутрішньополітичні дискусії щодо подальшої допомоги Україні.

Про €210 млрд заморожених російських активів

Окремий напрям пошуку фінансування - використання російських активів, заблокованих у Європі. Йдеться приблизно про €210 млрд, які наразі перебувають під заморожуванням.

Один із запропонованих підходів передбачає перенесення відповідальності за зберігання цих коштів із Бельгії на рівень Євросоюзу. Це могло б створити основу для їхнього використання на підтримку України протягом тривалого часу.

Ініціативу підтримали четверо колишніх міністрів оборони або фінансів європейських країн. Водночас для її реалізації також необхідна згода держав ЄС.

Додаткові складнощі пов'язані з позицією Бельгії, Франції та інших країн, які мають застереження щодо запропонованої моделі. Тому навіть за наявності значного обсягу заморожених коштів їхнє використання не гарантує швидкого надходження фінансування до України.

Альтернативний механізм фінансової підтримки

Ще один сценарій передбачає створення окремої фінансової платформи за участю держав, готових продовжувати підтримку України. Такий механізм міг би працювати поза межами складних процедур погодження спільних рішень усіма членами ЄС.

Ідея полягає у формуванні спеціального інструменту, який залучатиме кошти на міжнародних фінансових ринках за аналогією із запропонованою Єврокомісією кредитною моделлю.

Важливою умовою такого фінансування може стати відтермінування повернення основної суми позики. Україна погашатиме її лише після отримання репарацій від Росії.

До цієї ініціативи потенційно могла б долучитися Велика Британія. Її участь розширила б коло держав, які фінансують Україну, та дозволила б сформувати механізм підтримки за межами виключно європейських інституцій.

Чому Україні знадобиться фінансування і після 2027 року

Потреба України в зовнішніх коштах може не обмежитися кінцем 2027 року. Обсяги необхідної допомоги залежатимуть, зокрема, від інтенсивності російських атак та їхніх наслідків для економіки.

Особливі ризики пов'язані з ударами по енергетичній інфраструктурі та логістичних об'єктах. Якщо ситуація взимку погіршиться, витрати на відновлення пошкоджених потужностей і забезпечення стабільної роботи економіки можуть зрости.

Таким чином, перед європейськими урядами стоїть завдання не лише знайти близько €70 млрд для покриття потреб України до кінця 2027 року, а й створити механізм довгострокової підтримки. Його стабільність залежатиме від узгодженості позицій держав ЄС, готовності залучати спільні запозичення та можливості домовитися про використання заморожених російських активів.

Нагадаємо, Україна отримала майже 8 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за весь час її дії.