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EVA встановила сонячну електростанцію на складі у Львові: як це допоможе бізнесу та енергосистемі країни
Мережа магазинів EVA зробила черговий крок у напрямку енергоефективності, встановивши сонячну мережеву електростанцію на даху свого розподільчого центру у м. Львові. Нова станція складається з 1239 сонячних панелей, займає площу 7400 м² та має потужність 718 кВт.
Сонячна електростанція стане додатковим джерелом енергії для компанії, що дозволить суттєво знизити залежність від міської електромережі. В умовах стабільного електропостачання вона допоможе оптимізувати комунальні витрати, а у разі відключень електрики частково компенсуватиме енергію, яку виробляє дизельний генератор. Це зменшить витрати на паливо та знизить загальні енергетичні витрати компанії.
"Ми розраховуємо, що в літні місяці сонячна електростанція покриватиме 75-80% денного споживання енергії на складі у Львові. Це дозволить не лише економити ресурси, а й зробити компанію більш екологічною та енергонезалежною", – зазначив головний енергетик EVA та EVA.UA Микола Леонов.
Проєкт розпочався у 2024 році та був завершений на початку 2025-го. Загальний обсяг інвестицій склав понад 18 млн грн. У 2025 році компанія планує масштабувати ініціативу, встановивши сонячні електростанції на розподільчих центрах у Дніпрі та Броварах. На ці об'єкти буде виділено близько 34 млн грн.
"Ми прагнемо зробити компанію більш стійкою до зовнішніх факторів і сприяти зменшенню навантаження на національну енергосистему. Розширення нашого проєкту на Дніпро та Бровари – це черговий крок у напрямку впровадження сталих енергетичних рішень", – додав Микола Леонов.
У перспективі EVA не виключає можливість збільшення потужності сонячної електростанції у Львові. Площа даху складу дозволяє подвоїти поточну генерацію, проте наразі в Україні недоступні технології ефективного накопичення сонячної енергії.
Запровадження таких рішень не лише допомагає бізнесу оптимізувати витрати, але й сприяє загальній стабільності енергосистеми країни, знижуючи пікове навантаження на електромережу та забезпечуючи більш прогнозоване енергоспоживання.