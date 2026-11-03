EVA запускає власний платіжний сервіс: що відомо

Мережа магазинів EVA буде розвивати свій платіжний сервіс. 30 жовтня 2026 року ТОВ "Євапей" пройшло авторизацію в Національному банку України для надання фінансових платіжних послуг. Компанію включено до Реєстру платіжної інфраструктури зі статусом платіжної установи.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

"Авторизація дає Євапей право надавати послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та здійснювати еквайринг платіжних інструментів. Стратегія компанії передбачає створення платіжної інфраструктури для електронної комерції та розвиток власного платіжного сервісу як конкурентоспроможного продукту на українському ринку", — пояснили у компанії.

Про ТОВ "Євапей"

ТОВ Євапей було створено у жовтні 2023 року, статутний капітал — 5,49 млн грн. Засновниками компанії у рівних частках є Аліна Кіптик та кіпрська компанія Міталі холдінгз лтд, а кінцевими бенефіціарними власниками — Аліна Кіптик та Руслан Шостак.

Згідно з даними "Опендатабот", за підсумками 2025 року компанія "Євапей" отримала майже 3,17 млн грн чистого збитку, за два квартали 2026 року — 1,09 млн чистого збитку, дохід компанії не вказано.

Про EVA

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На початок 2026 року мережа налічує 1167 магазинів, що працюють. За результатами 2025 року ТОВ "Руш" збільшило чистий дохід на 18% порівняно з попереднім роком, до 31,8 млрд грн. На 2026 рік компанія анонсувала інвестиції в 1,33 млрд грн.

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Руш" вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака і Валерія Кіптика.

18 серпня внаслідок російської атаки було знищено розподільчий центр мережі EVA у Броварах Київської області.

Мережа магазинів EVA зазнала збитків на суму близько 1 мільярда гривень лише у вигляді втрат нерухомості внаслідок влучання російської ракети по розподільчому центру компанії в Броварах.