Фактична ціна реалізації українського газу за рік зросла більш ніж на 60%

У серпні 2025 року ціна на природний газ, видобутий в Україні, знизилася до 21 607 грн за тисячу кубометрів. Це на 6,7% менше, ніж у липні, коли ціна становила 23 155 грн за тисячу кубометрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Водночас попри зниження за місяць, поточна ціна на природний газ, видобутий в Україні, демонструє значний річний приріст у 66% порівняно з серпнем 2024 року, коли ціна становила 12 995 грн.

Фактична ціна реалізації українського газу була визначена як середнє арифметичне значення наступних величин за період з першого по останній день липня 2025 року (для визначення ціни на серпень 2025 року):

Середньозважена ціна природного газу, переданого/поставленого НАК "Нафтогаз України". У липні 2025 року (для серпня 2025 року) договори не укладалися.

Середньозважена ціна продажу природного газу на організованих товарних ринках. У липні 2025 року (для серпня 2025 року) вона становила 21 119 грн за 1 тис. м 3.

грн за 1 тис. м Середня арифметична ціна природного газу розрахована як середнє арифметичне двох показників: 21 673 грн за 1 тис. м3 — згідно з даними звіту Argus European Natural Gas за липень 2025 року; 21 541 грн за 1 тис. м3 — згідно з даними звіту ICIS European Spot Gas Market за липень 2025 року.

Варто зазначити, що ціна на газ для побутових споживачів залишається незмінною протягом останніх кількох років. Переважна більшість українців отримує його у "Нафтогазу" за ціною 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, станом на 5 серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд м³, що становить 32,3% від їхньої місткості. Хоча поточні обсяги залишаються найнижчими за останні 12 років, відставання від торішніх показників поступово скорочується.